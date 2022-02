Kremnica pripravuje rekonštrukciu budovy technických služieb za viac ako 330-tisíc eur

Kremnická samospráva pripravila rekonštrukciu administratívnej budovy technických služieb, aby znížila jej energetickú náročnosť. Podľa podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota stavebných prác 330 553,93 eura bez dane z pridanej hodnoty.

Ako pre agentúru SITA uviedol primátor mesta Alexander Ferenčík, mesto chce tento projekt financovať z eurofondov vo výške 95 percent a zvyšných päť percent z vlastných zdrojov.

„Ide o budovu z 80. rokov minulého storočia, pôvodne postavenú ako hasičská zbrojnica,“ popísal primátor a dodal, že objekt je situovaný na ulici J. Langsfelda 698/13 pri hlavnej ceste na výjazde z mesta v smere na Martin.

Mesto chce na budove v rámci projektu zníženia energetickej náročnosti hlavne vymeniť okná, dvere, garážové brány, vymeniť vykurovanie a zatepliť obvodový plášť.

Záujemcovia o realizáciu prác môžu ponuky posielať do 4. marca. Rekonštrukciu by mali uskutočniť za prevádzky. „Realizácia by sa mala uskutočniť do konca roka 2022, čo však závisí od úspešnosti verejného obstarávania a ďalších administratívnych náležitostí,“ uzavrel Ferenčík.