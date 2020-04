Kresák: Opatrenie, zakazujúce dôchodcom chodiť do obchodov mimo určených časov, prekračuje hranice zákonnosti

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého ľudia nad 65 rokov môžu chodiť do obchodov a prevádzok poskytujúcich služby len v pracovné dni od 9:00 do 11:00, prekračuje prípustné hranice a nie je v súlade so slovenským právom.

Tento názor vyjadril na facebooku právnik a bývalý ústavný sudca Peter Kresák (Dobrá voľba).

„Ak by sme sa aj dokázali stotožniť s myšlienkou, že v čase núdzového stavu môže obmedzovať základné práva a slobody nielen ale aj Úrad verejného zdravotníctva, potom by sme si aj tak mali položiť otázku, či tento orgán svojím rozhodnutím obmedzil naše základné práva skutočne akceptovateľným spôsobom,“ napísal.

Vysvetlil, že všetky prijímané opatrenia musia prejsť takzvaným testom proporcionality, teda či spĺňajú požiadavku vhodnosti a primeranosti a zároveň potrebnosti.

Primerané sú pritom podľa Kresáka len také právne prostriedky, ktoré sú schopné dosiahnuť žiadaný cieľ a nezasahujú do základného práva vo väčšom rozsahu, než je prípustné.

„Pritom, ak existuje alternatívna úprava, dosahujúca rovnaký cieľ pri menšom zásahu do práva, musí byť použitá,“ tvrdí právnik.

Pripomenul, že dôchodcovia nesmú mimo stanovených časov navštevovať obchody, pošty, banky, taxi služby, pohrebníctva, autoservisy, notárstva, záhradníctva ale aj napríklad karanténne ubytovacie zariadenia či vonkajšie trhoviská.

Kresák sa pritom pýta, ako budú prevádzkovatelia týchto služieb napríklad určovať vek osoby a aké postavenie má pracujúci dôchodca, ktorý je vo vymedzenom čase na pracovisku a nemôže si teda nakúpiť.

„Podľa môjho názoru by tento výpočet zo schváleného opatrenia jednoznačne nemal obstáť v teste proporcionality,“ uzavrel Kresák.