Kresliaci roboti, interaktívne projekcie aj digitálny spevácky zbor: Biela noc prichádza do Bratislavy s umením svetovej kvality

Už tento víkend sa do Bratislavy vráti medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc! Festivalová mapa obsahuje 53 zastávok s umeleckými inštaláciami a dielami od viac ako 200 autorov a kreatívcov z 12 krajín a 3 svetových kontinentov. Námestia, ulice, nádvoria, mestské pláže, fasády či nábrežie a zaujímavé interiéry v meste ožijú súčasným umením už v piatok 16. septembra po siedmej hodine večer. Umenie vo verejnom priestore je prístupné každému zdarma, vstup do interiérov stojí 15 eur a pokryje plné 3 dni zážitkov a inšpirácie. Deti do 12 rokov, seniori nad 62, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S aj so sprievodom majú vstup zdarma aj ku krytým inštaláciám.

Medzi 16. a 18. septembrom sa Bratislava oblečie do súčasného umenia a ulice nočného mesta ožijú multimediálnymi a interaktívnymi inštaláciami, monumentálnymi projekciami, objektmi aj živými performanciami. Návštevníci budú môcť roztancovať fasády budov, vstúpiť do pomyselnej časovej brány, pozorovať robotov skicujúcich ľudské portréty, stratiť sa v zrkadlovom obraze niekoho iného, hľadať s deťmi animované zvieratá na námestí, prejsť sa svetelnou krajinou, navštíviť opustený bar, kúpiť si slnečný svit vo výpredaji, ovplyvňovať svetlo a obrazy hrou na bubny či klavír, dokonca sa cítiť ako hrdinovia v rozprávke – napríklad pri pohľade na monumentálny Mesiac panujúci nad vodnou trasou alebo obrovskú stonku zázračnej fazule, ktorá sa prediera z dlážky pri Zuckermandli.

Umenie na nábreží Dunaja

Ani túto jeseň nebude na festivalovej mape chýbať bratislavské nábrežie, ktoré tvorí obľúbenú vodnú trasu Bielej noci vďaka spolupráci s JTRE. Tentokrát k Dunaju prinesie viac ako 20 multimediálnych diel zo Slovenska, Čiech, Nemecka, Rakúska či dokonca Nového Zélandu. „Pestré medzinárodné zastúpenie sa prejaví nielen v inovatívnom prepájaní umenia s najnovšími technologickými poznatkami, ale miestami tiež v hravých zásahoch do verejného priestoru, ktoré vyrušujú zo stereotypu a stimulujú fantáziu,” približuje program Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE, generálneho partnera festivalu.

Na prechádzke od River Parku po vznikajúcu štvrť Eurovea City sa tak môžeme tešiť na zvučné mená zahraničnej aj domácej scény vrátane neprehliadnuteľného objektu AJ VANA BE českého autora Benedikta Tolara – 32 vyslúžilých a už nepotrebných vaní v ňom získava novú funkciu a po západe slnka prekvapí farbami, svetlom, hudbou a zvukmi vodných kvapiek.

Prechádzka svetelnou krajinou

Prechádzka nočným nábrežím bude zážitkom aj vďaka pútavému svetelnému dizajnu, ktorý sa inšpiruje „geniom loci” a vytvára novú vrstvu krajiny zo svetiel, farieb a geometrie. Jej čarovnou súčasťou bude 10 metrov vysoký svetelný objekt v tvare kúzelného mesiaca, ktorý kreatívci z BN Label pripravia v blízkosti vyhliadkovej veže UFO. Na promenáde pri Eurovea nás čaká priestorová svetelná inštalácia geometrického lesa (Light Forest), na ktorú prirodzene nadviaže vodný element z inštalácie Vlna vo fontáne na neďalekom námestí. Na Tyršáku vytvorí štylisticky minimalistický, no už z diaľky pútavý zásah do priestoru skupina svetelných objektov od glo creative. Až 5 metrov vysoké kruhy pulzujúce farbami poskytnú ideálne miesto na festivalové posedenie a stretnutia s výhľadom na umením zvýraznenú panorámu Starého Mesta.

Interaktívne diela z troch svetových kontinentov

Biela noc tento rok teší pestrosťou žánrov, tém, interaktívnych prvkov aj technologických inšpirácií. Umelci z rôznych krajín divákov vyzvú k aktivite, ktorá ovplyvňuje konečnú podobu diel – napríklad vernou imitáciou ich pohybov, ako sa to deje v interaktívnej projekcii Klausa Obermaiera (AT) na bočnej fasáde novej budovy SND. Kanadský tvorca LP Rondeau zachytí obraz človeka a v unikátnej projekcii mu dovolí pulzovať v rôznych časových bodoch súčasne. Gábor Kitzinger (HU) ľudí pozýva chopiť sa bubeníckych paličiek a hrou na analógový nástroj režírovať pohlcujúce vizuály v priestore. Superbe (BE) narušia deliace čiary medzi divákom, umelcom a dielom ešte intenzívnejšie – v ich jedinečnom hudobnom zbore sa totiž stanete nielen poslucháčmi, ale aj dvadsiatkou rôznych zboristov a ich dirigentom zároveň. Všetky generácie určite zaujme aj performancia Francúza Patricka Tresseta, ktorá imituje scénu z maliarskeho ateliéru, kde práve prebieha hodina živej maľby. Umelcami sú v tomto prípade traja takmer identickí a viditeľne sústredení roboti, zatiaľ čo objektom ich záujmu je návštevník sediaci v kresle pred nimi.

„Tohtoročná Biela noc sa nesie v znamení interakcie a nových technológií, uvádza niekoľko svetových premiér a viacerých zahraničných umelcov privíta na Slovensku prvýkrát. Osobne sa teším napríklad na interaktívnu inštaláciu LightWing II od tvorcov z renomovaného arc/sec Lab z Nového Zélandu. Kinetický objekt vo forme motýlích krídel v nej reaguje na pohyb návštevníka a vytvára podmanivé 3D digitálne obrazy,” hovorí umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková. LightWing II je jedným z dvoch umeleckých špeciálov, ktoré vyžadujú samostatné vstupné – cena 2 eurá však zahŕňa aj 3D okuliare, bez ktorých by zážitok z inštalácie nebol úplný.

BN Label a nové zastávky na festivalovej trase

Na mape Bielej noci sa objaví hneď niekoľko nových zastávok, ktorých architektonické línie ozvláštnia najmä site-specific inštalácie, projekcie a mappingy kreatívcov a dizajnérov z BN Label. V spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto takto vo festivalovej premiére ožije ikonická budova Novej tržnice na Trnavskom mýte.

Unikátnym zážitkom bude tiež návšteva už dlhé roky neprístupného a chátrajúceho Jalta baru (býv. Alexandria) na Gorkého ulici. BN Label s Martinom Gabčom mu vdýchnu nové svetelné vrstvy, dotvoria kupolu a v sprievode atmosférickej hudby umocnia zážitok zo špecifickej interiérovej architektúry.

Premiéru na festivalovej mape zažije aj prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Až 168 metrov vysokú budovu si počas festivalových nocí podmaní svetelná inštalácia, ktorú BN Label aj tentokrát zostavili miestu na mieru. Minimalistické svetelné čiary umiestnené na rôznych poschodiach iba vznikajúcej stavby prežiaria v rôznych formách a uhloch aj vzdialenejšie zákutia nočného mesta.

Monumentálne projekcie prežiaria nočné mesto

Počas festivalových nocí si diváci budú môcť podmaniť štedrú plochu fasády Národnej banky Slovenska, a to dvomi spôsobmi – hrou na elektrický klavír ovládnu pohyb svetiel na budove a nasnímaním svojich tanečných krokov roztancujú fasádu projekciou ich animovaného „ja”.

Daša Krištofovičová v spolupráci s hudobníčku Marcelou Cmorejovou pre Bielu noc pripravili site-specific performance vo forme jedinečnej audiovizuálnej pocty slovenskému divadelníctvu a jeho ženským aktérkam. Živá projekcia na fasádu historickej budovy SND začne v každú celú hodinu, trvá 20 minút a v prestávkach umožní divákom projekciu ovplyvniť vlastnými kolážami – cez pripravené fotografie, rekvizity a projektor.

LED obrazovka na Landererovej 12 premietne videoprojekciu Doroty Sadovskej, v ktorej miesto kvapiek vody padajú ľudské prsty, zatiaľ čo na Hlavné námestie zavíta pestrofarebná a žiarivá „audiovizuálna kométa”. Tá vznikla vďaka spojeniu kreatívnych síl troch slovenských umelcov z rôznych oblastí – výtvarníčky Dominiky Žákovej, animátorky a režisérky Veroniky Zoubek Kocourkovej a hudobníka Jonatána Pastirčáka (Pjoniho).

Viac ako 200 umelcov, 12 krajín, zvučné mená aj z domácej scény

Festivalový program je po vynútenom pandemickom útlme naozaj štedrý. Tešiť sa môžeme aj monumentálny objekt Mareka Kvetana komentujúci aktuálny vojenský konflikt na Ukrajine (MASHA), desaťmetrový objekt Viktora Freša na Primaciálnom námestí (Ominka), inštaláciu The Sun Aleša Vojtáška v Galérii Nedbalka, na workshopy, koncert a výstavu v Potulnej galérii, environmentálny projekt od kreatívneho dua Fuzzy Earth z Budapešti, na literárne čítania v spolupráci s literarnyklub.sk, výnimočné tanečné performancie juhokórejčanky Jeny Jang a slovenského tanečníka a choreografa Tomáša Danielisa, netradičnú participatívnu performance DEBRIS Company, večer so slam poetry na lodi Pink Whale, na koncerty Ultrazvuku, Quasars Ensemble, EnsembleSpectrum, ale aj koncertnú spoluprácu Stroona (Dalibor Kocián) s DevKid (Ján Šicko). Na Námestí Nežnej revolúcie nás opäť navnadí pozitívny svetelný nápis BUDÚCNOSŤ JE VAŠA a v staromestskej Prüger-Wallnerovej záhrade zaujme tvorba až 19 autorov a autoriek – v spolupráci s platformou DOM expedícia súčasného umenia. Chýbať nebudú ani spolupráce a prezentácie nielen študentských prác z VŠVU, VŠMU a STU v Bratislave, vrátane architektúry svetelných lúčov autorskej trojice Bohuš Kubinský, Paulína Ebringerová a Monika Čejteiová.

V programe je však ešte oveľa viac. Preskúmajte ponuku a zostavte si festivalový víkend podľa vlastných záujmov a možností.

Festival z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, hlavné mesto Bratislava, Nadácia mesta Bratislavy, Bratislava Tourist Board (BTB) a Medzinárodný vyšehradský fond.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Biela noc Bratislava 2022: 16. – 18. september od 19.00 do 00.00 h, www.bielanoc.sk

Vstupné (BN PASS): 15 EUR (interiér) / exteriér zdarma.

Deti do 12 rokov, ľudia s preukazom ZŤP a ZŤP-S (aj so sprievodom) majú vstup zdarma, rovnako ako ľudia nad 62 rokov. Niektoré diela a koncerty vyžadujú samostatné vstupné.

Festivalové permanentky BN PASS sú dostupné online na www.bielanoc.sk alebo v čase trvania festivalu na vybraných predajných miestach: podbránie Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2

Informačný pult v Eurovea, Pribinova 8, vstup zo strany Starého mosta

Všetky informácie o programe nájdete na festivalovej mape a ostatných oficiálnych kanáloch Bielej noci, vrátane mobilnej aplikácie Biela noc, webovej stránky www.bielanoc.sk a sociálnych sietí.

Kontaktná osoba: Zuzana Pacáková, 0905 659 356, zuzana@bielanoc.sk , www.bielanoc.sk

