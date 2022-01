Kresťanská únia: Skrátenie rodičovskej dovolenky odmietame. Je to v rozpore so záujmom dieťaťa aj dôstojnosťou žien

Odporúčania Európskej únie a teraz aj Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré vyzývajú na skrátenie rodičovskej dovolenky a „poslanie žien do práce“ nemá oporu v konsenze vedeckej komunity o potrebách dieťaťa v predškolskom veku. Tieto odporúčania redukujú ženy iba na nástroj na zarábanie peňazí. Je v zjavnom rozpore s právom ženy na slobodu voľby ako sa chce starať o svoje dieťa.

„Žena nie je a nemôže byť objektom sociálnych a ekonomických experimentov. Žena je človekom so všetkými právami a dôstojnosťou. Prirodzenou súčasťou ženskosti je jej materstvo a starostlivosť o deti. Pre vytvorenie kvalitného vzťahu medzi matkou a dieťaťom a vzťahov vôbec, je nevyhnutne potrebné, aby prvé roky života strávili spolu. Vedecká komunita hovorí o veku 3 rokov ako v priemere ideálnom pre nástup detí do škôlok. Teda vek troch rokov je najvhodnejší z pohľadu detí samotných pre odlúčenie sa od rodičov na časť dňa. Čo je viac: záujem dieťaťa alebo zvyšovanie HDP krajiny? Myslím, že všetkým je jasné, že deti sú najväčší poklad. Naša spoločnosť málo oceňuje ženy, ktoré sa rozhodli osobne starať o svoje deti. Ešte aj to málo im chce niekto zobrať? Ak sa niekto pokúsi presadiť skrátenie rodičovskej dovolenky pod tri roky, Kresťanská únia urobí v parlamente všetko preto, aby to zastavila,“ hovorí Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie a poslankyňa parlamentu.

