Kresťanskí demokrati podporia v prezidentských voľbách Mikloška, ale rešpektujú aj Mistríka

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) – Kresťanskodemokratické hnutie si vysoko váži celoživotný zápas Františka Mikloška za demokraciu, kresťanské hodnoty a spravodlivosť, ktoré zdieľa a presadzuje aj KDH.

Slušné a spravodlivé Slovensko

Ako sa ďalej uvádza v uznesení prijatom po sobotňajšom rokovaní Rady KDH v Zvolene, z tohto dôvodu podporuje Františka Mikloška v jeho zápase o slušné a spravodlivé Slovensko, do ktorého ako kandidát na prezidenta Slovenskej republiky vstúpil.

„Slovensko si už nemôže dovoliť ďalšie predlžovanie agónie Smeru-SD. Rovnako ako si nemôžeme dovoliť našu krajinu opätovne vystaviť tieňom mečiarizmu,“ uvádza sa v uznesení.

Pre rozvoj Slovenska je podľa KDH dôležité nie hľadanie rozdielov, ale toho, čo spája. „Ak toho, čo nás spája je viac ako toho, čo nás rozdeľuje, je potom racionálnou voľbou zodpovedných politikov k takýmto riešeniam pristúpiť,“ uvádza sa v uznesení s tým, že v prvom kole prezidentských volieb KDH rešpektuje, ak si členovia, sympatizanti a voliči budú vyberať z dvojice mien František Mikloško alebo Róbert Mistrík.

Druhé kolo

„V druhom kole prezidentských volieb KDH jednoznačne podporí toho kandidáta, ktorý z dvojice František Mikloško alebo Róbert Mistrík postúpi do druhého kola,“ uzatvára vyhlásenie.

Voľby prezidenta SR budú 16. marca. V prípade, že žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, dvaja najúspešnejší kandidáti postúpia do druhého kola, ktoré sa uskutoční 30. marca. Nový prezident by mal nastúpiť do funkcie 15. júna 2019 na pravé poludnie.

