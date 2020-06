Kresťanskodemokratické hnutie si zvolí svojho predsedu, snem strany bude v Ružomberku

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) bude mať snem, na ktorom si má voliť nového predsedu, 22. augusta v Ružomberku. Okrem predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského zatiaľ neohlásil nikto kandidatúru do čela hnutia. Agentúru SITA o tom informoval hovorca KDH Stano Župa.

„Predsedníctvo KDH na svojom ostatnom zasadnutí v pondelok 8. júna stanovilo dátum snemu na 22. augusta, ktorý by sa mal konať v Ružomberku. Vzhľadom na to, že KDH je budované zdola, pred celoslovenským snemom sa musí uskutočniť 79 okresných snemov, ktoré budú prebiehať v najbližších dvoch mesiacoch. Na okresných snemoch sa budú voliť delegáti, ktorí sa zúčastnia na celoslovenskom sneme,“ priblížil Župa. Doplnil, že do čela KDH môže kandidovať každý člen a svoju kandidatúru môže ohlásiť aj priamo na sneme.

KDH ostalo druhé volebné obdobie pred bránami parlamentu, keďže vo februárových voľbách do Národnej rady SR získalo 4,65 percenta hlasov voličov. Na vstup do parlamentu je pritom potrebné prekročiť päťpercentné kvórum.

Vtedajší líder hnutia Alojz Hlina v reakcii na to odstúpil zo svojej funkcie. KDH vedie až do voľby nového predsedu jeho podpredseda Pavol Zajac.