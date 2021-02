Kriechmayr ovládol super G na MS v Cortine d’Ampezzo, zo Slovákov sa klasifikoval len Bendik

Po Švajčiarsku sa zlatej medaily v úvodný súťažný deň majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní v Cortine d’Ampezzo dočkala aj alpská veľmoc číslo 1 Rakúsko. Superobrovský slalom mužov ovládol Vincent Kriechmayr.

Víťaz generálky pred MS v rámci Svetového pohára v Garmisch-Partenkirchene sa tešil z triumfu s náskokom 7 stotín sekundy pred krajanom Romedom Baumannom, ktorý však reprezentuje Nemecko.

Ťažké preteky

Bronzovú medailu si prekvapujúco vybojoval Francúz Alexis Pinturault. Líder Svetového pohára zaostal za víťazom o 38 stotín sekundy. Prekvapením je štvrté miesto Kanaďana Brodieho Segera, obhajca titulu Talian Dominik Paris sa musel uspokojiť s piatou priečkou.

„Veľmi ťažké preteky. Nikto nezišiel do cieľa bez chyby. Nebol som si istý, či to vôbec zvládnem,“ uviedol Vincent Kriechmayr v jednej z prvých reakcií na webe ORF. Neskorší víťaz sa dostal na trať s číslom päť po tom, čo prví traja pretekári predčasne skončili po chybe v rovnakom mieste trate. Nebolo mu všetko jedno, ale napokon zvolil správnu mieru istoty a rizika.

„Videl som, ako dopadli traja pretekári predo mnou a nechcel som to po nich zopakovať. Chcel som to miesto prejsť s citom, ale pred skokom som sa dostal zo správnej línie. Bol to taký stometrový drift, nikdy predtým sa mi to nestalo. Neznáma situácia, a tak som musel improvizovať. Ale preto je náš šport taký výnimočný, že v super G treba improvizovať. Ešte však neprijímam gratulácie, až keď bude v cieli posledný pretekár,“ zhodnotil 29-ročný Rakúšan, ktorý bol pred dvoma rokmi v Aare strieborný.

Rakúšania sú najúspešnejší

Kriechmayr sa pridal k známejším krajanom Stephanovi Eberharterovi (1991, 2003), Hermannovi Maierovi (1999) a Hannesovi Reicheltovi (2015), ktorí získali štyri tituly majstrov sveta v super G. Táto disciplína sa na majstrovstvách sveta jazdí iba od roku 1987 a Rakúšania sú s piatimi titulmi v mužskom super G najúspešnejší. Po tri tituly majú Švajčiari, Nóri, Taliani aj Američania.

„Je fajn spríjemniť si hneď prvý súťažný deň zlatou medailou. Odteraz môže byť atmosféra v tíme uvoľnenejšia. Vinc to zvládol takticky výborne, odjazdil to s rozumom. Nikto nečakal také ťažké preteky. Skok bol zle nastavený a viacerí tréneri to neodhadli,“ komentoval rakúsky šéftréner Andreas Puelacher na webe Laola1.at.

Z dvojice slovenských zástupcov v 56-člennom štartovnom poli bol klasifikovaný v cieli iba Martin Bendik. S odstupom 5,44 s obsadil 31. miesto spomedzi 34 pretekárov klasifikovaných v cieli. Filip Baláž rovnako ako ďalších 21 lyžiarov štvrtkový super G na MS 2021 nedokončil.