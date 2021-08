Kriket sa usiluje o zaradenie do programu OH 2028, dostal by sa tam po vyše sto rokoch

Premiérovo od Paríža 1900 by sa do programu olympijských hier mohol vrátiť kriket. Medzinárodná kriketová rada (ICC) už začala pracovať na tom, aby sa tak stalo. Primárny cieľ je snaha o zaradenie do programu OH 2028 v americkom Los Angeles. Informáciu priniesol web BBC.com.

Podľa šéfa ICC Novozélanďana Grega Barclaya je záujem o návrat kriketu do programu OH v dlhodobom meradle, nie iba jednorázovo.

„Na celom svete máme viac ako miliardu fanúšikov a viac ako 90 percent z nich chce vidieť kriket na olympiáde. Kriket má silnú a vášnivú základňu priaznivcov. Z južnej časti Ázie máme približne 92 percent všetkých fanúšikov, ďalších približne 30 miliónov je ich z USA. Takmer všetci by radi videli svojich hrdinov bojovať o olympijské medaily,“ uviedol Barclay.

Kriket bol súčasťou novodobých OH iba v Paríži 1900. V prípade kriketu síce ide o dominantne mužský šport, no ICC pracuje aj na popularizácii medzi ženami v v roku 2022 na Hrách Commonwealthu v anglickom Birminghame bude hostiť ženský turnaj.