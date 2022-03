Krištáľové krídlo ocení významné osobnosti Slovenska už 20. marca. Poznáme program aj moderátorov galavečera

Jubilejný 25. ročník udeľovania cien Krištáľové krídlo pre významné osobnosti Slovenska sa uskutoční 20. marca v priestoroch SND v Sále Opery a baletu. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke so začiatkom o 20:30 hod. Počas galavečera sa dozvieme mená laureátov ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2021 v deviatich kategóriách a odovzdaná bude aj mimoriadna cena Štefanovi Svitkovi. Diváci sa môžu tešiť na bohatý program plný prekvapení.

Krištáľové krídlo každý rok oceňuje významné osobnosti Slovenska v oblasti vedy, medicíny, kultúry, hospodárstva, filantropie či športu. Z vyše 140 nominácií za rok 2021, ktoré do odborných diskusií priniesli porotcovia, ale aj široká verejnosť, sa do finálneho výberu dostalo 26 nominácií. Každá z nich v hodnotenom roku dosiahla vo svojom odvetví mimoriadnu odbornosť a úspech. Mená laureátov Krištáľového krídla za rok 2021 sa dozvieme počas slávnostného galavečera 20. marca 2022. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke so začiatkom o 20:30 hod.

Foto: Krištáľové krídlo

Účinkujúci a moderátori

„Pri príležitosti jubilejného 25. ročníka sme spolu s režisérmi a scenáristami pripravili niekoľko programových prekvapení. Hostí a divákov prevedie galavečerom netradičné zoskupenie až desiatich moderátorov, ktorí sa budú v moderátorských vstupoch počas večera striedať. Diváci sa tak môžu tešiť na mená ako Ivo Gogál, Janette Štefánková, Michaela Čobejová, Adriana Kučerová, Marianna Ďurianová, Karin Haydu, Anna Žitná Lučaiová, Danka Barteková, Lucia Hurajová a Karin Majtánová,“ prezrádza riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.

V programe galavečera vystúpia Adam Ďurica, Emma Drobná, Terézia Kružliaková, Adriana Kučerová, Rebeka Jenisová, Adam Pavlovčin, Michal Noga, Monika Bagárová a Radovan Tariška. Slávnostnú atmosféru večera hudobne podčiarkne Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša.

Foto: Krištáľové krídlo

Nominované osobnosti na cenu Krištáľové krídlo za rok 2021

Členovia odborných porôt a verejnosť nominovali na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2021 osobnosti a počiny v deviatich kategóriách. Aj tento rok rozhodla Veľká porota o laureátovi mimoriadnej ceny. Udelila ju motocyklovému pretekárovi Štefanovi Svitkovi, ktorý si ju rovnako ako ostatní laureáti prevezme na slávnostnom galavečere 20. marca.

KATEGÓRIA NOMINOVANÉ OSOBNOSTI HUDBA Michal Noga Peter Bič Project Sisa Michalidesová FILANTROPIA Anton Horváth Adriana Havašová Timea Keresztényiová HOSPODÁRSTVO Marián Gurega Milan a Tatiana Kovalančíkovci Helena Petrusová MEDICÍNA A VEDA Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. MUDr. Adriana Šimková, PhD. Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI VÝTVARNÉ UMENIE Jakub Gulyás Patrik Illo Rastislav Podhorský ŠPORT Erik Vlček Alena Kánová Rory Sabbatini PUBLICISTIKA A LITERATÚRA Stanislav Rakús Vladimír Štefko DIVADLO A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE Sláva Daubnerová Milan Ondrík Peter Kerekes INOVÁCIE A STARTUPY Matej Ftáčnik Lenka Cenigová Veronika Hudzíková Mimoriadna cena Štefan Svitko

Foto: Krištáľové krídlo

Mimoriadna cena Krištáľové krídlo za rok 2021

Táto cena sa udeľuje osobnostiam za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku. Tento rok ju porota udelila motocyklovému pretekárovi Štefanovi Svitkovi, ktorý v januári na Rely Dakar 2021 predviedol špičkové športové výkony, ale aj mimoriadny ľudský rozmer zápolenia a športového ducha. Počas pretekov zastavil, aby pomohol zranenému súperovi. Argentínčanovi Lucianovi Benavidesovi pomáhal v 9. etape, ktorá viedla kamenistým riečiskom a sprevádzalo ju množstvo pádov. Argentínčan si pri páde zlomil ruku a Štefan Svitko pri ňom počkal až do príchodu vrtuľníka s lekárom. Nebolo to prvý raz, čo Štefan zastavil počas pretekov, aby pomohol svojim súperom. Jeho hrdinstvo pri záchrane portugalského jazdca Paula Goncalvesa v roku 2020 (spolu s Tobym Pricom) nezostane nikdy zabudnuté. Tomuto činu v 7. etape predchádzala i ďalšia nezištná pomoc, a to hneď v druhej etape, keď Štefan bez zaváhania poskytol pomoc zranenému Danielovi Nosigliovi Jagerovi z Bolívie. Vďaka týmto činom získal európsku cenu fair play 2021 za príkladné vystupovanie v duchu humanizmu a spolupatričnosti počas pretekov Rely Dakar. Porota Európskeho hnutia fair play sa rozhodla Štefanovi Svitkovi udeliť najvyššie ocenenie, Európsku plaketu fair play, ktorú každoročne vyhlasuje EFPM pod patronátom Európskych olympijských výborov. V septembri tohto roka ocenil Štefana Svitka aj Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV), ktorý mu za príkladné správanie sa počas Rely Dakar udelil najvyššie ocenenie – Cenu Jána Popluhára. Trojnásobný majster Európy a niekoľkonásobný majster SR v enduro a cross country nakoniec obsadil na Rely Dakar 2021 konečné 8. miesto. Pri mene Štefana Svitka svieti vo výsledkovej listine logo slávnej rely a pod ním nápis „Legend“. Do tejto kategórie spadajú v najslávnejšej diaľkovej rely len tí najskúsenejší pretekári. Štefan Svitko patrí medzi nich. Od roku 2010 nechýbal na Dakare ani jediný raz. V januári odštartoval na slávnej rely po trinástykrát.

