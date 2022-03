Kristoffersen ovládol obrovský slalom v Kranjskej Gore, bratia Žampovci sa v druhom kole už nepredstavili

Nórsky reprezentant Henrik Kristoffersen po sobotňajšom ovládol aj nedeľňajší obrovský slalom v rámci Svetového pohára alpských lyžiarov v slovinskej Kranjskej Gore.

Kristoffersen zdolal Rakúšana Stefana Brennsteinera v súčte oboch kôl o 23 stotín sekundy. Líder po prvom kole Švajčiar Marco Odermatt napokon zaostal o 27 stotín a skončil tretí.

Pred Kildem vedie o 329 bodov

Aj 60 bodov stačilo 24-ročnému Švajčiarovi na potvrdenie zisku prvého veľkého glóbusu v kariére za celkový triumf vo Svetovom pohári. Olympijský šampión v obrovskom slalome z Pekingu má na čele celkového poradia SP 1379 bodov a pred Nórom Aleksandrom Aamodtom Kildem náskok 329 bodov. Keďže Kilde nejazdí slalomy, v rámci finále SP vo Francúzsku môže získať maximálne 300 bodov za zjazd, super G a obrovský slalom.

Slovenskí bratia Adam a Andreas Žampovci sa v nedeľu v Kranjskej Gore do 2. kola nedostali. Adam Žampa nedokončil svoju prvú jazdu a mladší Andreas skončil na 44. priečke. Adam Žampa klesol v hodnotení obrovského slalomu na 36. miesto a na rozdiel od vlaňajška bude chýbať vo finále Svetového pohára, kde sa predstaví len 25 najlepších lyžiarov v každej disciplíne a juniorskí majstri sveta. Andreas Žampa je na 47. priečke v obrákovom poradí SP.

Kristoffersen má za sebou parádny víkend

Dvadsaťsedemročný Kristoffersen si pripísal 28. triumf v pretekoch SP v kariére, siedmy v obrovskom slalome a piaty v aktuálnej sezóne. Na ZOH v Pekingu zostal tento skúsený protagonista technických disciplín bez medaily (štvrtý v slalome, ôsmy v obrovskom slalome), ale po ich skončení ovládol štyri z piatich pretekov Svetového pohára.

Okrem dvoch obrákov v Kranjskej Gore vyhral aj dva slalomy v Garmisch-Partenkirchene. V hodnotení obrovského slalomu sa Kristoffersen dostal na druhé miesto za už istého držiteľa malého glóbusu Odermatta.

„Mám za sebou parádny víkend. Baví ma takýto spôsob lyžovania, je to radosť a pôžitok. Keď sa darí, je úplne jedno, na akom svahu sa jazdí a ako náročne sa postaví trať,“ uviedol Henrik Kristoffersen v prvej televíznej reakcii pre FIS. „Počas sezóny som viackrát menil nastavenie viazania a až teraz je to úplne v poriadku. A odráža sa to na výsledkoch. Mohol som vyhrať aj vo Flachau, ale potom prišla chyba v spodnej časti,“ dodal Kristoffersen na webe laola1.at.