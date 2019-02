Kristoffersen tromfol Hirschera a zvíťazil v obrovskom slalome v Aare, Slováci chýbali v cieli

AARE 15. februára (WebNoviny.sk) – Nór Henrik Kristoffersen sa stal majstrom sveta v obrovskom slalome na šampionáte v zjazdovom lyžovaní vo švédskom Aare.

V dramatických piatkových pretekoch Kristoffersen v súčte oboch kôl zdolal o 20 stotín sekundy obhajcu titulu Rakúšana Marcela Hirschera a o 42 stotín Francúza Alexisa Pinturaulta, lídra po prvom kole.

V cieli druhého kola chýbali Slováci

Nikto zo štvorice Slovákov na štarte obrovského slalomu sa nedostal do cieľa 2. kola. Adam a Andreas Žampovci sa so súťažou rozlúčili v 2. kole, Matej Falat nenastúpil do 2. kola a Matej Prieložný nebol medzi klasifikovanými už po prvej jazde.

Dvadsaťštyriročný Kristoffersen sa za svojou prvou medailou z majstrovstiev sveta odpichol z tretej priečky po prvom kole. V druhom kole mu stačil piaty najlepší čas.

Dvojnásobný olympijský medailista Kristoffersen v tejto sezóne nevyhral ani jedny preteky Svetového pohára, ale formu naladil v absolútne pravý čas.

Z pohľadu slovenských fanúšikov je zaujímavé, že Kristoffersen sa na záver šampionátu pripravoval v nórskom Trysile a potom letel do dejiska MS vo vrtuľníku spoločne s Petrou Vlhovou, ktorá sa tiež stala majsterkou sveta v obrovskom slalome.

Hirscher neskoro našiel správnu líniu

Strieborný Hirscher bol ešte niekoľko dní pred šampionátom najväčším favoritom ´obráku´, ale v posledných dňoch zápasil s chorobou a dobre sa necítil ani v deň pretekov. Najlepší čas v druhom kole dosiahol Rakúšan Marco Schwarz, ktorý sa výrazne posunul – zo šestnásteho na konečné piate miesto.

„Moja druhá jazda bola naozaj skvelá, aj keď vo vrchnej časti som neskoro našiel správnu líniu. Ale odvtedy som už išiel na svojom limite. Môj predchádzajúci triumf v obrovskom slalome sa zrodil ešte v roku 2015 v Méribeli, veľa som teda popracoval na tomto víťazstve. Je to skvelý pocit byť na stupňoch víťazov spolu s Marcelom aj Alexisom, ale tentoraz úplne najvyššie,“ uviedol Henrik Kristoffersen pre ORF.

„Vzhľadom na okolnosti beriem toto striebro a som spokojný. Ale samozrejme, byť druhý znamená byť aj prvý porazený. Netajím, že som túžil po obhajobe titulu majstra sveta. Som predovšetkým rád, že som sa vôbec dostal na štart a mohol sa dnes pretekať s najlepšími. Dúfam, že do nedele a začiatku slalomu budem opäť v plnej sile,“ vyjadril sa Marcel Hirscher na webe lalola1.at.