Krištúfková chce napraviť nespravodlivosť v zákone voči matkám, ktoré sa starajú o dieťa doma

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Poslankyňa NR SR za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková chce napraviť nespravodlivosť v zákone, podľa ktorej matky, ktoré sa starajú o dieťa doma, dostávajú príspevok nižší ako matky, ktoré dali dieťa do jaslí. Rodičovský príspevok je v súčasnosti 213,20 eura mesačne. Pričom príspevok na starostlivosť o dieťa je 280 eur mesačne.

Krištúfková preto predložila do parlamentu novelu zákona o rodičovskom príspevku, ktorého cieľom je zvýšiť sumu rodičovského príspevku na rovnakú výšku ako je suma uhrádzaná za poskytovanú starostlivosť o dieťa. Parlament rokovaním o jej návrhu ukončil tretí deň rokovania 18. schôdze

Rôzna výška príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov je podľa Krištúfkovej diskriminačná a nemá žiadnu opodstatnenosť. „Sme toho názoru, že každý rodič má nárok na rovnaký príspevok od štátu, či zverí svoje dieťa do troch rokov do starostlivosti v príslušnom zariadení, alebo do starostlivosti inej osobe, alebo rodič zostane s dieťaťom doma na rodičovskej dovolenke do troch rokov dieťaťa,“ povedala Krištúfková.

Poslankyňa za Sme rodina rovnaký návrh predkladala aj pred rokom, ako svoj prvý poslanecký návrh. Vtedy neprešiel cez koaličnú väčšinu. Rovnako ani na jeseň.