Krištúfkovej nominácia mala byť predmetom koaličných rokovaní, ale Kolíková a Remišová sa zdržali

Nominácia Petry Krištúfkovej (Sme rodina) na post splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc mala byť predmetom koaličných rokovaní. Po stredajšom rokovaní vlády to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

„Podobne ako Veronika Remišová (Za ľudí), považujem za dôležité, aby pravidlá, ktoré súvisia s koaličnou zmluvou, a aby sa to, čo má byť predmetom koaličných rokovaní, na koaličných rokovaniach aj prediskutovalo. Mali sme za to, že toto malo byť predmetom koaličných rokovaní, ale nevetovali sme to a zdržali sme sa hlasovania,“ uviedla Kolíková. Na otázku, aký postoj chceli vyjadriť s Veronikou Remišovou svojím zdržaním sa hlasovania, však Kolíková neodpovedala.

Kolíková tiež povedala, že zvolenie novej splnomocnenkyne by rozdelila na dve časti. V rámci jednej nespochybňuje opodstatnenie mať splnomocnenca vlády pre podporu rodiny, na druhej strane sa však nechce vyjadrovať k personálnym nomináciám koaličných partnerov.

Na otázku, ako hodnotí, že vláda nakoniec schválila obsadenie tohto postu napriek výhradám strany Za ľudí, odpovedala, že nakoniec netrvali na tom, aby sa téma vrátila na koaličné rokovania.