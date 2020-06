Nedá sa hrať finále v New Yorku a o tri dni neskôr na antuke v Madride, kritizuje Nadal aj Murray

Vážne pochybnosti o svojom jesennom programe v tejto špecifickej sezóne vyslovili dvaja poprední svetoví tenisti Rafael Nadal a Andy Murray. Najmä Nadalovi sa pri nahustenom programe príliš nechce do New Yorku na US Open.

Rozpis turnajov je nerealizovateľný

Súčasná svetová dvojka Nadal údajne netuší, či bude obhajovať svoj titul na US Open, keďže už dva týždne po „betónovom“ podujatí vo Flushing Meadows štartuje jeho najobľúbenejší antukový turnaj Roland Garros. Práve z parížskej antuky vlastní energický ľavák z Malorky nenapodobiteľných 12 singlových titulov, z New Yorku však má v zbierke ďalšie štyri.

„Rozprával som sa s Rafom a má veľké pochybnosti, ktoré turnaje nakoniec zvolí v nabitom kalendári,“ uviedol Nadalov strýko Toni, ktorý bol dlhé roky aj jeho tréner.

„Momentálne nastavený časový rozpis turnajov je nerealizovateľný. Najmä pre starších hráčov je úplne nereálne, aby ho zvládli, keďže nemôžu hrať tenis toľké týždne bez prestávky,“ dodal Toni Nadal, cituje ho aj portál sport1.de.

Turnaje sa prekrývajú

Nadal aj Murray poukazujú najmä na skutočnosť, že US Open v New Yorku vyvrcholí 13. septembra a už o dva týždne neskôr má v Paríži odštartovať Roland Garros. A prestížny turnaj série ATP Masters 1000 v Madride sa začne dokonca už počas záverečného víkendu newyorského „grandslamu“.

Ak by sa Nadal prebojoval opäť do finále v New Yorku, musel by vynechať nielen Madrid, ale aj ďalšiu „tisícku“ o týždeň neskôr v Ríme. Pritom na týchto dvoch antukových turnajoch v minulosti nazbieral dovedna 13 titulov, deväť v Ríme a štyri v Madride.

Niektoré turnaje budú musieť vynechať

„Takáto rýchla zmena z jedného povrchu na úplne iný prakticky bez prípravy je nemožná. Nedá sa hrať vo štvrťfinále, semifinále alebo vo finále na ´harde´v New Yorku a o tri dni neskôr nastúpiť na antuke v Madride. To nie je bezpečné ani zo zdravotného hľadiska,“ myslí si Andy Murray.

„Veľa špičkových hráčov nútene uvažuje v intenciách, že vynechajú niektoré veľké turnaje. Nebudú mať inú možnosť,“ pokračoval dvojnásobný šampión Wimbledonu aj dvojnásobný olympijský víťaz.

Murraymu sa nepáči, že pre nahustený program príde viacero tenistov o body do rebríčka.

„Možno by to chcelo brať do úvahy dvojročné obdobie na turnajoch ATP, lebo tento rok viacero hráčov nebude mať šancu obhajovať svoje body z vlaňajška. To by bolo férovejšie,“ doplnil Murray.