Kríza ako príležitosť: BDO rozširuje svoju sieť o právnu divíziu

Môže byť aj kríza príležitosťou? Určite áno – riešením je transformácia biznisu. Toto radí spoločnosť BDO, pričom sa sama rozhodla ísť touto cestou a rozšíriť portfólio svojich doterajších služieb. Prostredníctvom strategickej dohody s advokátskou kanceláriou NEXUS zakladá svoju vlastnú právnu divíziu. Hlavným cieľom tejto fúzie je synergia audítorsko-poradenskej a právnej oblasti. Od dohody o založení právnej divízie BDO si obe strany sľubujú nielen výrazný impulz a posun do „nového normálu“, ale aj zabezpečenie komplexnosti poskytovaných služieb pre svojich klientov. Nová právnická firma začne v rámci siete BDO fungovať od 1. júla pod názvom BDO Legal s.r.o.

Obe spoločnosti majú vo svojom segmente významné postavenie na trhu. BDO je piatou najväčšou audítorsko-poradenskou spoločnosťou na svete a je etablovaná v 167 krajinách. Na slovenskom trhu pôsobí BDO bezmála 30 rokov. Audítorské, daňové a poradenské služby tu poskytuje množstvu renomovaných firiem a spoločností. Advokátska kancelária NEXUS predstavuje tím právnikov s overenými skúsenosťami, pričom jej partneri i väčšina zamestnancov pochádza z advokátskej kancelárie založenej z právneho oddelenia prestížnej poradenskej spoločnosti patriacej do „veľkej štvorky“. Nová právna divízia BDO vzniká prijatím NEXUS-u za členskú spoločnosť BDO a bude disponovať tímom pozostávajúcim z 20-tich zamestnancov, z toho je 17 vysoko kvalifikovaných advokátov a právnikov. Aj vďaka dohode s BDO sa bezprostredne po svojom vzniku zaradí medzi najväčšie právnické firmy na Slovensku.

„Rozhodnutie založiť BDO Legal považujem za významné posilnenie našej pozície na trhu. Vytvárame akúsi „piatu“ nohu nášho biznisu, ktorá prinesie vysokú pridanú hodnotu a komfort pre klientov, „ hovorí na margo dohody Peter Gunda, managing partner BDO.

„Dohodu s BDO vnímame ako obrovskú príležitosť, získame stabilného partnera s medzinárodným dosahom. Vieme mu ponúknuť kvalifikovaný tím a bohaté skúsenosti z prostredia lokálneho trhu. Zároveň budeme môcť poskytovať komplexnejšie služby pre našich klientov, ktorých podnikateľské aktivity čoraz častejšie presahujú hranice Slovenska,“ hovorí Pavel Poliak, vedúci partner advokátskej kancelárie NEXUS.

Foto: BDO

Vytvorenie BDO Legal vidia partneri spoločnosti aj ako príležitosť posunúť sa dopredu v tejto neľahkej dobe. Podľa Petra Gundu bude pre mnohé firmy transformácia biznisu jediná cesta ako si udržať a ďalej posilňovať pozíciu na trhu. „Víťazom bude ten, kto včas správne odhadne situáciu, bude páliť minimum energie na záchranu neživotaschopného biznisu a zameria sa prioritne na jeho transformáciu do nových podmienok.” Aj preto sa BDO rozhodla pre ďalší odvážny krok. Ako prvá veľká firma na Slovensku ohlásila sťahovanie do nových priestorov, ktoré chce prispôsobiť nastupujúcemu trendu v štýle práce po korona kríze. „Firemný život ani pracovné podmienky sa už nevrátia do starých koľají, preto sa chceme aj v tejto oblasti pozerať do budúcnosti, byť jednoducho v našich úvahách vždy aspoň tri kroky popredu.“

„Rozhodnutie o strategickej dohode medzi našou slovenskou spoločnosťou a advokátskou kanceláriou NEXUS sme prijali s nadšením. Naši klienti získajú okamžitý prístup k etablovanému a renomovanému tímu právnikov a prostredníctvom BDO Legal tak dokážeme ešte komplexnejšie obslúžiť našich globálnych klientov pod jednou strechou. Oceňujem aj odvahu našich slovenských partnerov z BDO a NEXUS-u pozerať sa dopredu a čeliť novým výzvam, hlavne v súčasnej situácii, keď je v hre stále veľa premenných faktorov,“ hovorí zástupca Trond-Morten Lindberg, CEO EMEA z BDO Global.

Dohoda oboch spoločností sa nijako nedotkne doterajšieho poskytovania služieb zo strany BDO ani advokátskej kancelárie NEXUS.

Informačný servis