Kríza podľa Fica nebola vládna, ale komunikačná. Podpis dodatku ku Koaličnej zmluve je blízko

BRATISLAVA 9. septembra (WebNoviny.sk) – Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko by mal predstaviť meno nového ministra školstva v krátkom čase.

Ako povedal premiér Robert Fico v relácii RTVS Sobotné dialógy, nový minister by sa už mohol zúčastniť budúcu stredu na rokovaní vlády. Okrem toho informoval, že už v pondelok by mohli podpísať dodatok ku Koaličnej zmluve, ktorá zabezpečí podľa Fica lepšiu komunikáciu hlavne medzi lídrami koalície.

Koaličné rady každý pondelok

Premiér v relácii uviedol, že súčasná kríza nebola vládna, keďže sa nedotýkala fungovania vlády a parlamentu, ale bola komunikačná. Podľa Fica je ale aj táto komunikačná kríza „za nami“.

Oznámil, že v pondelok by mali podpísať dodatok ku Koaličnej zmluve, ktorý bude o intenzívnejšej komunikácii. Koaličné rady by tak po novom mali byť každý pondelok, zlepšenie by sa malo preniesť aj na úroveň okresov a krajov. Pokiaľ ide o nové priority, Fico vysvetlil, že veľkú časť Programového vyhlásenia vlády sa za rok a pol podarilo presadiť, hlavne z dielne rezortu spravodlivosti. Preto je podľa neho logické, že robia inventúru toho, čo už splnili a chcú presadiť nové veci zo sociálnej oblasti, pokiaľ to rozpočet a fiškálna zodpovednosť dovolia.

Visegrádska štvorka je dôležité zoskupenie

Predmetom diskusie bola aj otázka európskeho jadra. Fico podľa svojich slov túto diskusiu nechce stavať do polohy suverenita – nesuverenita. Takisto zatiaľ nechcel hovoriť o červených čiarach, ale nevie si napríklad predstaviť, že by slovenský rozpočet schvaľoval Brusel.

Očakáva, že krajiny sa začnú približovať aj v daňovej oblasti, pričom pripomenul, že na Slovensku je daň z príjmu právnických osôb 21 percent. „Myslím si, že toto je to pásmo, ktoré bude zachované. Neočakávam v daňovej oblasti veľké zmeny,“ dodal predseda vlády. To, že Slovensko jasne deklaruje svoj záujem patriť do jadra, podľa Fica neznamená, že spolupráca v rámci Visegrádskej štvorke sa skončila a doplnil, že pre Slovensko ide o mimoriadne dôležité zoskupenie.