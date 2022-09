Krízový štáb odporučí vláde schváliť predĺženie termínu vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Ústredný krízový štáb odporučí vláde SR schváliť predĺženie termínu vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Za kontrolu a vyplácanie príspevkov na ubytovanie u fyzických osôb a tých, ktorí sú u nich ubytovaní, nesie do konca roka 2022 zodpovednosť obec. Ubytovanie bude štát aj naďalej riešiť i prostredníctvom štátnych ubytovacích zariadení, ktoré je možné využívať na tento účel. V tlačovej správe to uviedlo Ministerstvo vnútra SR.

Dôstojné a nekonfliktné spolužitie

Ústredný krízový štáb tiež schválil Stratégiu riadenej integrácie odídencov a odídenkýň z Ukrajiny v podmienkach Slovenskej republiky. V nej je obsiahnuté rozdelenie činností, kompetencií i rozsahu úloh spojených s problematikou začleňovania odídencov a odídenkýň z Ukrajiny do majoritnej spoločnosti. Dokument by mal pomôcť vytvoriť podmienky na zhodnotenie potenciálu odídencov pre ekonomický i sociálny rozvoj regiónov Slovenska, ktoré majú potenciál začleniť ich do spoločnosti.

„Cieľom je vytvoriť priestor pre odídencov a adekvátne, dôstojné a nekonfliktné spolužitie v slovenskej spoločnosti. Je taktiež dôležité uvedomiť si, že až 80 percent odídencov na Slovensku tvoria ženy, a preto je dôležité navrhované integračné opatrenia prijímať aj so zreteľom na ich špecifickú situáciu,“ vysvetlil minister vnútra a predseda Ústredného krízového štábu Roman Mikulec (OĽaNO).

Väčšina utečencov sa chce vrátiť

Dodal, že hoci sa podľa neformálnych prieskumov viac ako polovica odídencov chce vrátiť späť na Ukrajinu, je potrebné nastaviť podmienky ich pobytu tak, aby boli prínosom pre komunitu, ktorej budú súčasťou, i pre rozvoj.

Podľa riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Róberta Guckého je situácia na hranici momentálne pokojná a viac ľudí sa vracia späť na Ukrajinu než prichádza na Slovensko. Od 15. septembra sa tiež hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom vracia do pôvodného režimu spred vojny a prechod pre peších cezeň sa ruší. Riaditeľ Migračného úradu Ján Orlovský však upozorňuje, že blížiaca sa zima môže situáciu skomplikovať a počas rokovaní na to upozornili i kolegov z oblastí sociálnych vecí či zdravotníctva, ale aj školstva.