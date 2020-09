Krízový štáb rozhodne o ďalších opatrenia proti koronavírusu

V pondelok od 14.00 zasadá Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky. Mal by rozhodnúť aj o návrhu pandemickej komisie uzatvoriť hranice s Ukrajinou a tiež o tom, či Českú republiku zaradíme medzi rizikové krajiny. Preberať bude zrejme aj ďalšie iné opatrenia proti koronavírusu.

O niektorých už informoval v piatok po zasadnutí pandemickej komisie minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Od 16. septembra komisia zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania a v ubytovacích zariadeniach, teda hoteloch. Výnimky však budú platiť pre svadby a kary.

Pre účasť na športových kempoch bude potrebný negatívny test nie starší ako 96 hodín, zúčastniť sa ich budú môcť len osoby, ktoré neprejavujú príznaky respiračného ochorenia. Počas konania športového kempu budú musieť zároveň osoby v ňom dodržiavať spoločnú izoláciu.

Ďalšie obmedzenia majú začať platiť od 1. októbra, počet ľudí na svadbách sa na celom Slovensku obmedzí do 30. V zelených okresoch budú povolené exteriérové hromadné podujatia do maximálne 200 osôb a interiérové hromadné podujatia maximálne do 100 osôb. V oranžových a červených okresoch budú povolené exteriérové hromadné podujatia na maximálne 100 osôb a interiérové hromadné podujatia na maximálne 50 osôb.