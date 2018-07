Krízový štáb zrušil zákaz zhromažďovania v Michalovciach, epidémia osýpok však stále trvá

MICHALOVCE 31. augusta (WebNoviny.sk) – Krízový štáb koordinujúci boj s epidémiou osýpok na Zemplíne v utorok zrušil zákaz zhromažďovania a konania verejných podujatí v Michalovciach a v Strážskom.

Informovala o tom prednostka Okresného úradu Michalovce a šéfka krízového štábu Jana Cibereová. Dodala, že v súčasnosti je najvážnejšia situácia v meste Veľké Kapušany, v Kapušianskych Kľačanoch a v obci Ruská. Štáb bude znova zasadať 13. augusta.

„Situácia v Michalovciach a Strážskom je už stabilizovaná a v ohniskách nákazy už boli zaočkované všetky osoby,“ povedal Cibereová po rokovaní štábu, na ktorom sa zúčastnil aj Hlavný hygienik SR Ján Mikas.

V platnosti zostávajú ďalšie opatrenia

Cibereová zdôraznila, že mimoriadna situácia naďalej trvá a v prípade potreby môžu obnoviť zákaz verejných podujatí. V platnosti však ostáva celý rad z takmer sto opatrení prijatých po vypuknutí epidémie v máji tohto roku.

K utorku bolo v okrese Michalovce hlásených 336 ochorení. Nové prípady zaznamenali v obciach Ruská, Krišovská Liesková, Drahňov, Kapušianske Kľačany, Veľké Kapušany. V okrese Sobrance nebolo hlásené ani jedno ochorenie.

Ako informoval hlavný hygienik Mikas, situáciu nepodceňujú a naďalej budú monitorovať výskyt ochorení v okresoch Michalovce, Trebišov, kde začali aj s preventívnym preočkovaním najviac ohrozených skupín obyvateľstva, a vo Vranov nad Topľou.

Pribudli desiatky nových prípadov

Podľa Mikasa je situácia stabilizovaná. V uplynulých dvoch týždňoch až do pondelka pribudlo celkom 92 nových prípadov, no ani jeden prípad nebol z Michaloviec. Dodal, že lekári doteraz zaočkovali 3 276 osôb.

Krízový štáb riešil aj otázku šiestich osôb, ktoré sa odmietli očkovať. Ako uviedla Cibereová, päť z nich sa už podarilo presvedčiť, jeden sa však stále odmieta dať zaočkovať, preto sa obrátili na košického krajského lekára, aby mu to nariadil. „Osoba je momentálne doma izolovaná a ak ďalej bude odmietať očkovanie, zostane v domácej izolácii,“ povedala Cibererová.

Ako uviedol primár infekčného oddelenia NsP Michalovce Štefan Žamba, ktorá patrí do siete Svet zdravia, zatiaľ je kapacita nemocnice dostatočná a žiadneho pacienta nebolo treba previezť do Košíc či do Prešova. Od vzniku epidémie hospitalizovali 247 pacientov a ďalších sto absolvovalo ambulantnú liečbu.