Krok prezidenta Kisku nemusí viesť k upokojeniu, tvrdí Sme rodina a trvá na predčasných voľbách

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina naďalej zastáva stanovisko, že najlepším a najférovejším riešením sú predčasné voľby. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení hnutia, vymenovať alebo nevymenovať vládu je plne v kompetencii prezidenta a preto jeho rozhodnutie prijímajú.

„Na jednej strane chápeme, že sa takýmto spôsobom snaží upokojiť situáciu. Na druhej strane však máme obavy, že pri tom, čo sa deje a aké veci neustále vychádzajú na povrch, nemusí tento prezidentov krok viesť k upokojeniu,“ konštatuje Sme rodina.

Hnutie zároveň vyjadruje počudovanie, že koalícia si neverí a odmieta predčasné voľby „Je to v rozpore s ich vyhláseniami, že majú podporu ľudí, pre ktorých tak veľa robia. My sme prišli do politiky ľuďom pomáhať a nie klamať, kradnúť a podvádzať. O to sa snažíme a preto sa predčasných volieb nebojíme,“ dodáva hnutie.

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok vymenuje Petra Pellegriniho za predsedu vládu a následne akceptuje jeho návrh kabinetu. Ako v stredu povedal, s návrhom však nie je na sto percent spokojný. Ako hlava štátu ale nechce prekročiť hranicu danú ústavou a ústavnými zvyklosťami. Kiska pripomenul, že Pellegrini mu priniesol dosť podpisov poslancov, ktorí vláde v parlamente prisľúbili vyjadriť dôveru.

Dôležitejšie však podľa prezidenta je, že táto vláda bude musieť zabojovať aj o dôveru verejnosti, čo bude v dnešnej napätej situácii ešte náročnejšie.

„Verím, že si túto zodpovednosť uvedomuje každý jeden budúci minister a každá jedna budúca ministerka. Ako prezident budem dbať na to, aby na túto zodpovednosť nemohli ani na chvíľu zabudnúť,“ povedal v stredu Kiska.