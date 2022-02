Krotitelia duchov: Dedičstvo nie je iba nostalgickým výletom do minulosti, ale aj sviežim dobrodružstvom pre nové generácie

Už je to vyše tridsať rokov, čo prvýkrát strieborné plátna zaslinila ekotplazma duchov vyčíňajúcich v New Yorku. Po viac ako troch dekádach sa dimenzia strašidiel a démonov zasa otvára a náš svet je v ohrození! Koho zavoláme na pomoc? No predsa Krotiteľov duchov!

V 80. rokoch toto úžasné dobrodružstvo, ktoré ovplyvnilo niekoľko generácií, priniesol na strieborné plátna po celom svete rodák z bývalého Československa, Ivan Reitman. Ten nás však 12. februára 2022 opustil a snímka Krotitelia duchov: Dedičstvo bola posledným filmovým projektom, na ktorom spolupracoval. Na tomto počine sa však podieľal spolu so svojim synom, Jasonom Reitmanom, ktorý po svojom otcovi prevzal režisérsku stoličku, aby priniesol svetu pokračovanie hodné pôvodných dvoch snímok. Jason tak nevzdal hold iba odkazu originálnych filmov, ale aj posolstvu a životu milovaného otca.

Film Krotitelia duchov: Dedičstvo bude uvedený EXKLUZÍVNE IBA V KINÁCH po celom Slovensku od 24. Marca!

