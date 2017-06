Krstili knihu Hany Lasicovej Pupo a Fazuľka

BRATISLAVA 6. júna 2017 (WBN/PR) – Pupo a Fazuľka je kniha pre deti od štyroch rokov, ale rozhodne sa v nej nájdu aj väčšie deti a dokonca si v nej budú s láskou listovať aj dospeláci. Je to kniha plná odvahy, vtipu, láskavého humoru, satiry a ponaučenia.

Pokrstili ju symbolicky na Medzinárodný deň detí. Pozrite si VIDEO reportáž, v ktorom si Hanka spolu s Adelou Banášovou, či herečkou Zuzanou Porubjakovou zaspomínali na svoje detské zážitky a trapasy.

„Nikdy som si nemyslela, že napíšem knihu pre deti,“ tvrdí Hana Lasicová, ktorá má na konte už niekoľko kníh pre dospelých. „Ale doviedli ma k tomu vlastné deti, keď som začala mať pocit, že mi na trhu chýba kniha, ktorá by riešila výchovu detí nielen spôsobom, že treba všetko zjesť, že treba chodiť spať, že si treba umývať zuby, ale by sa sústredila na témy, ktoré sú podľa mňa rovnako dôležité: rozvoj osobnosti, posilnenie zdravého sebavedomia, vyrovnanie sa so stereotypmi, so šikanou a s úplne bežnými pocitmi strachu.“

Pupo a Fazuľka je podľa Hany Lasicovej vlastne taká motivačná kniha pre deti, kde hrdinovia sú úplne normálne, občas ofučané, občas umrnčané, občas vystrašené deti. A je to okej, lebo sú všetky super a každé je niečím výnimočné.

Sú to príbehy o dvoch najlepších kamarátoch – trošku bojazlivom, tučnučkom. Ale skvelom chlapcovi Pupovi. A občas náladovej, ale šikovnej a kamarátskej Fazuľke.

