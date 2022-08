Keď nebude Melitopoľ, nebude Krym. Po explózii muničného skladu utekajú tisícky Rusov k mostu cez Kerčský prieliv (video)

V oblasti mesta Džankoj na Rusmi okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zazneli v utorok ráno výbuchy. Ako referuje web Ukrajinská pravda, údajne explodoval muničný sklad v dedine Majskoje.

Ruskí okupanti po výbuchoch začali evakuovať ľudí, k 10:00 miestneho času poslali do bezpečia približne dvetisíc obyvateľov. Ku Krymskému mostu v Kerčskom prielive údajne smerujú tisícky občanov Ruska.

„Z Melitopoľa vedie jediný pozemný koridor na Krym. Keď nebude Melitopoľ, nebude Krym! Pri Džankoji sa začala evakuácia obyvateľstva po tom, ako tam vybuchla munícia. Nikto sa nestihne skryť. A čoskoro nebude kam ustúpiť,“ odkázal Rusom legitímny starosta okupovaného Melitopoľa Ivan Fedorov, ktorý sa z bezpečnostných dôvodov nenachádza v meste.

Ešte ráno miestni predstavitelia informovali, že požiar v muničnom sklade na Kryme si vyžiadal dvoch zranených. Požiar a výbuchy otriasli v utorok skoro ráno dedinou Majskoje, uvádzali ruské médiá.

Video from #crimea fire in #dzhankoy today pic.twitter.com/kwg7befraq

Podľa ruského ministerstva obrany vypukol požiar v „dočasnom sklade munície jednej z vojenských jednotiek“ a „v dôsledku požiaru skladovaná munícia explodovala“. Príčina požiaru nebola ihneď jasná.

Ruskom vymenovaný krymský gubernátor Sergej Aksjonov oznámil, že dvaja ľudia utrpeli zranenia a obyvateľov evakuovali z oblasti, keďže explózie munície pokračujú.

Crimea, Dzhankoy

Explosions at the ammunition depot – media in the occupied Crimea pic.twitter.com/6zowH6H6Nw

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2022