Krypto ceny: Kedy je najlepší čas na nákup kryptomien?

Kupujte pri nízkych cenách a predávajte, keď sú ceny vysoké, vtedy bude vaša investícia profitabilná.

Táto tradičná múdrosť znie síce veľmi jednoducho, ale investovať ziskovo nie je až také ľahké, ako sa zdá. A to platí hlavne vo svete kryptomien. Volatilita trhu spôsobuje, že hodnoty kryptomien bez varovania a zjavnej príčiny prudko stúpajú a klesajú. Kryptomena, ktorú ste si kúpili minulý týždeň za 100 €, môže mať dnes hodnotu 1 000 € – alebo aj 10 €.

To je dôvod, prečo je obchodovanie na burze kryptomien tak náročné, či už pre denných obchodníkov, ale aj iných, ktorí čakajú na správne načasovanie trhu – čiže nakupujú a predávajú podľa predpovedí o zmenách v hodnotách kryptomien. Ceny kryptomien stúpajú a klesajú podľa podmienok trhu, klebiet o pripravovaných vládnych nariadeniach, tweetov od celebrít a niekedy aj bez zjavného dôvodu. Načasovať nákupy tak, aby boli zosúladené so stúpajúcimi a klesajúcimi cenami, môže byť náročné.

Širšia perspektíva

Kriptomat preto patrí medzi pár krypto búrz, ktoré vedú investorov k tomu, aby si načasovanie nákupu kryptomien dobre zvážili, a poskytujú im nástroje na dlhodobé spravovanie portfólia.

Keď si zoberieme krátkodobé najvyššie a najnižšie hodnoty kryptomien, ich cenové grafy sú plné poriadnych výkyvov. Ale keď sa pozrieme na ročné, päťročné, alebo aj dlhodobejšie ceny, neblaho vychýrená volatilita kryptomien sa celkom vyrovná. Nájsť dlhodobé trendy nie je veľmi ťažké a pre väčšinu kryptomien smerujú práve smerom nahor.

Zoberme si napríklad Bitcoin cenu. Za posledných 10 rokov dosiahla hodnota bitcoinu zložené ročné tempo rastu (CAGR, alebo compound annual growth rate) 132,2%. Zlato dosiahlo za rovnaké obdobie 1,2%. Standard & Poor 500 zarobil investorom úctyhodných 16,6% CAGR. Na druhej strane tí, ktorí si kúpili priemerné indexové fondy Dow Jones Industrial, zarobili na svojich investíciách 11,41% CAGR.

Volatilita bitcoinu môže v akomkoľvek období, či už za týždeň alebo za mesiac, doviesť investorov k veľkým stratám, ale aj k rovnako veľkým ziskom. Táto volatilita sa odvíja aj od zvyšujúcich sa cien v dlhodobom horizonte. Čiže, ak ste si kúpili bitcoin v hodnote 1000 eur pred 10 rokmi, dnes by z vás bol boháč.

Pri dlhodobom pohľade na investovanie vám môže dobre poradiť aj rada finančných guru, ako je napríklad aj výkonný riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Ten hovorí, že investovanie by malo byť založené na čase na trhu a nie na načasovaní trhu. Buffett je známy aj svojimi tvrdeniami, v ktorých hovorí, že bohatstvo si vybudoval bez predpovedania cien jednotlivých akcií.

Jedným spôsobom ako sa riadiť podľa Buffetových tvrdení je využiť funkciu platformy Kriptomat Opakovaný nákup. Vďaka tejto funkcii si investori môžu vybudovať svoje portfólio postupne, vykonávaním menších nákupov na základe pravidelného týždenného, či mesačného harmonogramu. Portfóliá sa postupom času rozrastajú a môžu sa hodiť napríklad do dôchodku, na nákup nehnuteľnosti, alebo môžete s nimi zaplatiť drahé vysokoškolské vzdelanie. Znamená to, že investovať môžete začať okamžite, aj keď ste si nenašetrili dostatok peňazí na väčší nákup. Postupom času sa malé investície rozrastú do veľkých krypto podielov.

Počítanie návratnosti

Za posledných pár rokov sa trendy na krypto trhu pohybujú vo všeobecnosti smerom nahor. Áno, individuálne mince a tokeny strácajú na hodnote. Niekedy môžu kryptomeny stáť celé týždne alebo mesiace menej, ako keď ste ich kúpili. Ale z dlhodobého hľadiska historické záznamy na krypto a cenových grafoch ukazujú, že nákup digitálnych aktív a ich dlhodobé držanie je najziskovejšou stratégiou pri bitcoinoch aj mnohých ďalších kryptomenách.

Vykresľovanie trendov

Čo by sa stalo so 100-eurovou investíciou do bitcoinu, alebo Shiba Inu, či Etherea, prípadne akejkoľvek inej kryptomeny, keby ste si ju kúpili pred týždňom? Aká by bola hodnota kryptomeny, keby ste ju kúpili pred mesiacom? A čo pred rokom?

Zistíte to tak, že si vygenerujete sériu cenových grafov a zostavíte si tabuľku, kde si môžete všetko vypočítať. Prípadne môžete ísť do praktickej Kriptomat kalkulačky „čo-keby“. Táto kalkulačka vám vypočíta pravdepodobné krypto ceny podľa neustále aktualizovaných údajov.

Kriptomat poskytuje zrozumiteľné výsledky viac ako 350 druhov kryptomien. Môžete si pozrieť, akú by mala hodnotu 100 € investícia včera, pred týždňom, pred dvoma týždňami, pred mesiacom, alebo aj pred rokom. Tieto údaje zvýrazňujú dlhodobé trendy a dokážu pomôcť pri identifikovaní kryptomien, ktoré môžu byť prehnane medializované alebo podhodnotené.

Tieto údaje takisto ukazujú hodnotu strávenia času na trhu namiesto toho, aby sme sa snažili načasovať vstup na trh a obchodovať podľa predpovedí maximálnych a minimálnych cien. Podľa týchto údajov sa z dlhodobého investičného hľadiska môže časom aj krátkodobý pokles cien upraviť do celkovo stúpajúceho trendu.

Kedy je ten najlepší čas investovať? Ako hovorí Warren Buffett: „Najlepší čas na investovanie bol pred niekoľkými rokmi. Druhý najlepší čas je teraz.”

