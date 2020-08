Kto by mal byť podľa Kováčikovej nový generálny prokurátor? Niektoré mená sa jej pozdávajú

Prvá námestníčka generálneho prokurátora SR Viera Kováčiková dúfa, že nový generálny prokurátor bude v parlamente zvolený a následne čo najskôr vymenovaný. Uviedla to na stredajšej tlačovej konferencii.

Kováčiková od utorka 11. augusta vykonáva v plnom rozsahu práv a povinností funkciu šéfa prokuratúry, keďže bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár o deň skôr skončil vo funkcii.

„Toto moje zastupovanie generálneho prokurátora bude trvať až do zvolenia a vymenovania generálneho prokurátora pani prezidentkou,“ povedala Kováčiková. Zároveň dodala, že medzi prokurátormi je dostatok erudovaných, zdatných a morálne čistých prokurátorov, ktorí by mohli funkciu vykonávať.

Nebude mať 100 dní na zaučenie

Dôležité pritom podľa nej je, aby kandidátom na šéfa prokuratúry bol prokurátor. „On (nový generálny prokurátor – pozn. SITA) nebude mať žiadnych 100 dní na zaučenie,“ vyhlásila. Sama sa podľa vlastných slov o funkciu uchádzať nemieni, vie sa však stotožniť s niektorými menami, ktoré sa objavili v médiách.

Kováčiková zároveň hovorila o zámere podať návrh na ústavný súd v súvislosti s návrhom novely zákona o prokuratúre, ktorý prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu.

Komisii generálnej prokuratúry sa podľa nej nepáči, že sa od potenciálnych kandidátov na generálneho prokurátora nevyžaduje justičná skúška. Takisto vidia problém v avizovaných dôvodoch na odvolanie generálneho prokurátora.

Zmeny nemieni robiť

Prokuratúru bude Kováčiková podľa vlastných slov viesť tak, aby sa zabezpečil jej riadny chod a dodržiavali sa zákony a predpisy. „Ja počas tejto doby nemienim robiť organizačné a personálne zmeny,“ povedala prvá námestníčka. Dodala, že k takýmto krokom by počas obdobia, v ktorom bude viesť prokuratúru, pristúpila len pokiaľ by si to situácia vyžiadala.

Kováčiková v minulosti pôsobila na okresnej aj krajskej prokuratúre v Trenčíne, pričom tieto inštitúcie aj viedla. Funkciu prvej námestníčky generálneho prokurátora zastáva od mája 2019.

Bývalý šéf prokuratúry Čižnár podľa Kováčikovej ostane pôsobiť na generálnej prokuratúre, pravdepodobne na odbore legislatívy a ústavného práva.