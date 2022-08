Kto by si nepamätal na slávneho Dina? Futbalový obor Jan Koller najprv triedil mince, potom žiaril v Dortmunde aj reprezentácii

Niekdajší český futbalový reprezentant Jan Koller zažil na klubovej scéne najvydarenejšie obdobie hráčskej kariéry v nemeckej Borussii Dortmund.

Vo vestfálskom klube pôsobil v rokoch 2001 – 2006, s mužstvom BVB získal bundesligový titul a celkovo za Dortmund nastrieľal 79 gólov v 182 súťažných stretnutiach.

Náročný život v Dortmunde

Po rokoch v rozhovore pre web eurofotbal.cz priznal, že pôsobenie v Dortmunde bolo náročné, pretože v meste bola vysoká kriminalita a hráči Borussie sa často stávali terčom zlodejov a iných kriminálnych živlov. Vykradli dokonca i Kollera.

„To som zažil iba v Dortmunde. Tam to zažívali všetci hráči. Napríklad Matthiasovi Sammerovi, keď tam ešte hral, uniesli manželku aj s dieťaťom. To bol obrovský prípad, ale na nátlak verejnosti a tej medializácie to jeden únosca položil a priznal sa. Kriminalita tam bola veľká a zažilo ju množstvo hráčov. Andy Möller bol vraj vykradnutý trinásťkrát, dodnes drží rekord. Z tohto pohľadu to bolo v Dortmunde náročné,“ vyhlásil Koller.

O 49-ročnom najlepšom strelcovi českej reprezentačnej histórie nedávno vznikol dokument s názvom „Jan Koller – Príbeh obyčajného chlapca“.

Mapuje futbalovú cestu dvojmetrového Dina, ako znie dlhoročná prezývka bývalého skvelého zakončovateľa.

Sedel v protiatómovom kryte

Koller si v začiatkoch kariéry musel prejsť i klasickým zamestnaním, i keď pomerne kurióznym. V čase po rozdelení Československa sedel v protiatómovom kryte a rozdeľoval mince.

„Keď sa delila republika a prišla nová mena, mali sme na starosti všetky kovové mince. V Prahe na Čiernom moste sme boli v podzemí v takom protiatómovom kryte, kam zo všetkých bánk zvážali vrecia s rôznymi hodnotami mincí. Určitý počet vriec, asi 200, sme vždy vysypali do nejakých kontajnerov, a tie mince potom niekam odvážali taviť. Takto sme tam boli zatvorení trištvrte roka, než sa to všetko z republiky pozbieralo,“ prezradil Koller.