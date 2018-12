Kto chce spochybňovať fungovanie policajnej inšpekcie, priestor si podľa Kurilovskej vždy nájde

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) – Pokiaľ chce niekto spochybňovať fungovanie policajnej inšpekcie, priestor si vždy nájde. V súvislosti s nedávno schválenými zmenami vo fungovaní policajnej inšpekcie to pre agentúru SITA povedala rektorka Akadémie Policajného zboru a odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská.

V Česku funguje inšpekcia inak

Aktuálne prijaté zmeny podľa nej však majú svoje opodstatnenie. „Je to určité zohľadnenie všetkých udalostí poslednej doby, aj všetkého toho, čo si nejakým spôsobom určité konkrétne kauzy vyžiadali,“ povedala.

Otázkou podľa Kurilovskej je, či by inšpekcia nemala fungovať úplne iným spôsobom. „Jednu dobu sa hovorilo, že by mala spadať pod generálnu prokuratúru. No aj v súvislostiach, v ktorých bol teraz prijatý zákon, je to určitý progres,“ uviedla s tým, že je na druhej strane možné, že kritici fungovania inšpekcie si zmeny predstavovali ináč.

Úplne inak funguje inšpekcia napríklad v ČR, ale podľa Kurilovskej s daným modelom nie sú spokojní. „Tiež rozmýšľajú, pokiaľ viem, ako by tam prijali určité novely alebo uskutočnili nejakú reorganizáciu,“ povedala.

Nad policajtom má dozor prokurátor

Keďže policajná inšpekcia vykonáva trestné konania, Kurilovská pripomína, že nad policajtom má dozor prokurátor. „Prokurátor je ten, ktorý môže odňať vec, dať záväzný pokyn, konať ako pán sporu vo veci a dohliadať na dodržiavanie zákonnosti,“ zdôraznila.

Podľa novely zákona o Policajnom zbore, ktorú nedávno schválil parlament, sa Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR transformuje na Úrad inšpekčnej služby a z priamo podriadeného útvaru ministerstva sa mení na samostatnú súčasť Policajného zboru.

Bude vyšetrovať aj trestné činy príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a od roku 2020 aj príslušníkov Finančnej správy. Vyšetrovanie trestných činov v kompetencii úradu budú dozorovať krajské prokuratúry.