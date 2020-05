Kto je najlepším tenistom histórie? Ivan Lendl by nekonečné debaty vyriešil jednoducho

Nekonečné debaty o tom, kto je najlepší hráč histórie v ére profesionálneho tenisu, by Ivan Lendl vyriešil jednoducho. Bude to ten, ktorý získa najviac grandslamových titulov. A je zrejmé, že v blízkej budúcnosti to môže byť len jeden z trojice Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.

Na pripomenutie – Federer aktuálne vlastní 20 titulov z turnajov „grandslamu“, Nadal devätnásť a Djokovič sedemnásť.

Na popularite nezáleží

„Je to iba medzi Novakom, Rafom a Rogerom, ak berieme do úvahy otvorenú tenisovú éru od roku 1968. Určite musí byť rozhodujúci faktor počet grandslamových titulov. Momentálne je najväčšia legenda Rod Laver. To sa však bavíme o období pred zlúčením amatérskeho tenisu s profesionálnym,“ myslí si Ivan Lendl, cituje ho portál tennis365.com a predtým austrálska televízia Channel Nine.

Víťaz ôsmich grandslamových turnajov Lendl, ktorý pred dvoma mesiacmi oslávil šesťdesiatku, bol kedysi považovaný za najväčšieho „pracanta“ a profesionála na súťažných kurtoch.

Dnes je podľa neho najlepší v príprave na zápasy a dodržiavaní životosprávy Djokovič, ale Federer a Nadal sa vo všeobecnosti tešia väčšej obľube u fanúšikov. To však podľa Lendla nie je dôležité vo výbere najlepšieho hráča histórie.

„Nebavíme sa o tom, kto je najpopulárnejší, ale najlepší. Roger má drobný náskok, ale tie preteky sa ešte zďaleka neskončili. Rafa má o päť a Novak dokonca o šesť rokov menej. Takže obaja môžu hrať ešte dlho a teda náskok majú oni. Rozhodnutie o tom, kto je najlepší, padne až vtedy, keď všetci traja skončia,“ myslí si Lendl.

Výmena generácii nenastáva

Hoci sa čoraz viac hovorí o výmene generácií vo svetovom tenise, trio velikánov má stále veľkú výhodu pred ostatnými.

Stačí jednoduchý fakt, že posledných 13 grandslamových turnajov sa v mužskej dvojhre skončilo triumfom Federera, Nadala alebo Djokoviča. A to majú všetci traja v poslednom čase za sebou viaceré zdravotné problémy či dlhodobejšie pauzy.

Posledným tenistom, ktorý narušil hegemóniu „veľkej trojky na GS“ bol Švajčiar Stan Wawrinka a jeho triumf na US Open v roku 2016.

Svetový tenis je momentálne v čase koronakrízy zastavený do polovice júla. Najoptimistickejšie predpovede hovoria o tom, že sa začne hrať v auguste alebo septembri turnajmi na tvrdom povrchu v zámorí.

Z grandslamových turnajov v riadnom termíne tento rok stihli odohrať Australian Open. Organizátori zatiaľ oficiálne zrušili slávny Wimbledon a Roland Garros presunuli na jesenný termín 27. 9. – 11. 10. O osude US Open sa rozhodne v najbližších týždňoch.