Kto nemusí ísť na antigénový test (výnimky), musím sa otestovať v mieste bydliska? Celoplošné testovanie - otázky a odpovede

Po pilotnom testovaní v troch regiónoch na Orave (Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo) a v okrese Bardejov sa celoplošné testovanie na Slovensku na ochorenie COVID-19 uskutoční počas víkendu 31. októbra a 1. novembra. O tom, či bude aj druhé kolo, sa rozhodne v pondelok 2. novembra.

Počas pilotnej fázy plošného testovania v štyroch okresoch Slovenska od 23. do 25. októbra otestovali zdravotníci 140 945 ľudí, z ktorých bolo 5 594 identifikovaných ako infekčných, ich celkový percentuálny podiel je 3,97 percenta.

Vláda na webe somzodpovedny.sk, ktorý sa venuje téme celoplošného testovania, zverejnila odpovede na najčastejšie otázky.

Celoplošné testovanie – najčastejšie otázky a odpovede

prvé kolo testovania sa uskutoční v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra, o prípadnej druhej fáze sa rozhodne v pondelok 2. novembra.

Kto sa musí testovať?

Testovanie je určené pre osoby staršie ako 10 rokov a aj pre cudzincov, ktorí sa preukážu pasom. Je dobrovoľné, ale ak sa prvého kola testovania v sobotu 31. októbra alebo v nedeľu 1. novembra nezúčastníte, bude pre vás platiť zákaz vychádzania.

„Prestane pre vás platiť, ak absolvujete druhé kolo celoplošného testovania s negatívnym výsledkom, alebo ak máte výsledok PCR testu s negatívnym výsledkom po 30. októbri, alebo v prípade ukončenia zákazu vychádzania na celom Slovensku,“ upozorňuje spomínaný portál.

Na odberných miestach budú informácie dostupné aj pre nepočujúcich a osoby s telesným postihnutím budú môcť využiť na pomoc svojho opatrovateľa alebo policajtov či príslušníkov ozbrojených síl. Klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti budú pretestovaní priamo v zariadeniach.

Kto sa nemusí otestovať (pre koho platia výnimky)?

Na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 sa nemusia zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti a iné skupiny, ktoré definuje Ministerstvo zdravotníctva SR.

„Ľudia nad 65 rokov sa nemusia zúčastniť testovaní len za predpokladu, že budú v domácej karanténe a ich blízki im zabezpečia veci, ktoré potrebujú, aby nemuseli chodiť do spoločnosti a podstupovať ohrozenie voči svojej osobe,“ uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Ak staršie osoby nebudú dodržiavať domácu karanténu, tak aj oni musia prejsť celoštátnym testovaním.

Na celoplošné testovanie nemusíte prísť ani v prípade, ak ste boli v posledných 90-tich dňoch pozitívne testovaní na COVID-19 alebo takí, ktorí vedia lekárskou správou potvrdiť, že ich zdravotný stav im neumožňuje zúčastniť sa na testovaní. Napríklad ľudia so zlomeným nosom. Výnimku majú tiež osoby s negatívnym PCR testom, ale nie vystaveným skôr ako 30. októbra o 8.00 ráno.

Kedy budú otvorené odberové miestnosti?

Odberové miestnosti by mali byť otvorené od 7:00 do 22:00, podobne ako to býva vo volebný deň a to aj v sobotu 31. októbra aj v nedeľu 1. novembra. Posledný ster je naplánovaný na 21:30. O desiatej sa odberné miesto zavrie, aby sa mohlo vydezinfikovať a pripraviť na ďalší deň.

Kde sa bude testovať? (odberné miesta)

Celkovo bude na testovanie vytvorených 4 901 odberných tímov a viac ako päťtisíc odberných miest. Kde to bude možné, tak ľudí otestujú v exteriéri a niektoré samosprávy pripravujú aj drive-in lokality.

Kedy mám prísť na odberné miesto?

Niektoré samosprávy plánujú vytvoriť poradovník podľa abecedy alebo adresy, čo má prispieť k tomu, aby sa pred odberovými miestami netvorili dlhé rady. Zoznam odberných miest jednotlivé dediny, obce aj mestá pripravujú a bude zverejnený v priebehu nasledujúcich hodín.

Musím sa otestovať v mieste trvalého bydliska?

V prípade celoplošného testovania sa môžete otestovať v ľubovoľnom odberovom mieste na Slovensku, nie je to teda ako napríklad pri parlamentných či prezidentských voľbách, kde pri hlasovaní mimo trvalého bydliska potrebujete voličský preukaz.

Kto robí odber?

Výtery bude robiť iba odborný zdravotnícky personál a na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať príslušníci bezpečnostných zložiek.

Nehrozí, že sa na odbernom mieste nakazím koronavírusom?

Obavy, že sa nainfikujete koronavírusom na odbernom mieste sú neopodstatnené. Prvoradá je bezpečnosť, či už všetkého „personálu“, ale aj občanov. „Odborný personál bude vopred testovaný,“ uisťuje vláda.

Musím prísť na celoplošné testovanie, ak som Slovák žijúci v zahraničí?

Vláda informuje, že ak sa v čase celoplošného testovania nebudete nachádzať na Slovensku, platia pre vás všetky podmienky aktuálne platné od 1. októbra uverejnené na stránke ministerstva zahraničných vecí a korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.

Certifikáty

Každý otestovaný dostane certifikát zabezpečený ochrannými prvkami. V prípade jeho falšovania hrozí postih.

Môžem ísť do práce/zamestnania, ak nepôjdem na celoplošné testovanie?

Ak sa nezúčastníte celoplošného testovania, platí pre vás zákaz vychádzania a do práce/zamestnania ísť nemôžete a budete sa musieť z práce/zamestnania uvoľniť, a to bez nároku na pandemickú péenku. Môžete však po dohode so zamestnávateľom pracovať z domu (home office), ale môžete si dohodnúť aj dovolenku či čerpanie voľna.

„Ak zamestnanec dobrovoľne nepôjde na test a ostane v domácej karanténe, tak je to prekážka v práci na strane zamestnanca a nie zamestnávateľa. O prekážke v práci by mal zamestnanec informovať zamestnávateľa čím skôr a požiadať tak o pracovné voľno. To môže byť s náhradou mzdy, ako dovolenka, alebo bez náhrady mzdy, vtedy ale musí zamestnávateľ umožniť zamestnancovi odpracovať zameškaný čas,“ upozorňuje ministerstvo práce. Z toho vyplýva, že zamestnanec, ktorý nechce absolvovať testovanie, požiada zamestnávateľa o pracovné voľno pre karanténu, nemôže automaticky počítať s náhradou mzdy.

Ak budete testovaný pozitívne, kontaktuje svojho lekára, ktorý vám vystaví péenku.