Kto vyhrá majstrovstvá sveta 2022 v Katare? Stávkové kancelárie v tom majú jasno

Už za krátku chvíľu odštartujú 22. majstrovstvá sveta v najpopulárnejšom športe na svete. Zraky všetkých futbalových fanúšikov sa už netrpezlivo upriamujú do Kataru, malej, ale o to bohatšej púštnej krajiny. Aj keď sa turnaj ešte ani nezačal, už teraz možno hovoriť o absolútnom unikáte hneď v niekoľkých ohľadoch.

Ako historicky prvý záverečný turnaj MS sa uskutoční na jeseň – tradičný letný termín totiž neprichádzal do úvahy kvôli horúčavám. Svetovú futbalovú smotánku pritom po prvýkrát privíta arabská krajina. Zároveň sa naposledy bude hrať v hracom formáte s 32 účastníkmi, o štyri roky sa už totiž nabehne na mnohými kritizovaný model so 48 tímami.

Katarské kontroverzie

Katarské MS sprevádzajú prakticky už od pridelenia usporiadateľských práv najrozličnejšie kauzy. Obvinenia z uplácania predstaviteľov FIFA v záujme získania usporiadateľských práv sa miesili so silnou kritikou zo strany medzinárodného spoločenstva ohľadom neľudských podmienok, ktorým čelili zahraniční robotníci, pracujúci na realizovaní megalomanských vízií katarských organizátorov. Pod paľbou kritiky sa ocitli aj snahy katarského futbalového zväzu o naturalizáciu zahraničných hráčov s cieľom posilniť konkurencieschopnosť vlastného výberu. Aspoň posledná kauza sa vyriešila ku spokojnosti všetkých – v katarskom tíme, ktorý sa v roku 2019 senzačne stal ázijským šampiónom, boli napokon iba štyria naturalizovaní hráči.

Kedy a kde sa bude hrať?

Šampionát bude hostiť osem štadiónov v piatich mestách. Otváracieho zápasu sa už 20. novembra zhostia úradujúci africkí šampióni zo Senegalu a reprezentanti Holandska. Finále sa odohrá 18. decembra v novučičkom stánku s kapacitou 80.000 ľudí Lusail Iconic Stadium v meste Lusail. Megalomanskí katarskí investori pritom nepostavili nanovo len štadión, ale aj celé mesto! Jeho výstavba stále pretrváva.

Program majstrovstiev sveta sľubuje fantastické športové zážitky. Existuje pritom mnoho faktorov, ktoré môžu výrazne prehovoriť do športového priebehu samotného turnaja. Počnúc atypickým termínom, ktorý čelil veľkej kritike kvôli narušeniu bežného futbalového kalendára. MS sa tak nebudú konať v bežnom termíne medzi sezónami, ale hráči si na šampionát doslova odskočia od svojich klubových povinností uprostred naplno rozbehnutej sezóny. Ďalším faktorom je mimoriadne stiesnený čas konania – namiesto tradičných 31-32 dní sa bude hrať iba 29, čo špičkovým hráčom, unaveným zo svojho klubového pôsobenia, ešte uberie čas na regeneráciu. Kto sa s tým lepšie vysporiada, ten uspeje.

Kto bude chýbať na MS?

Na turnaji budú absentovať viaceré tradičné reprezentácie. Najväčším prekvapením je už druhá neúčasť štvornásobných majstrov sveta Talianov po sebe, o to viac, že medzi dvoma MS stihla Squadra Azzurra ovládnuť európsky kontinentálny šampionát. Žiaľ, v Katare bude opäť chýbať aj slovenská futbalová reprezentácia, ktorá si tak po Južnej Afrike 2010 nepripíše svoju druhú účasť na záverečnom turnaji MS. Naopak, svoju premiérovú účasť si pripíše jediná krajina – domáci tím. Katar sa tak stane prvým mužstvom od roku 1934, ktorý si svoju prvú účasť pripíše na domácej pôde. Za ďalšieho exotického účastníka sa však dá považovať Kanada, ktorá sa doteraz na MS predstavila iba jediný raz, v roku 1986. Neradno však podceňovať ani ju, v kvalifikačnej zóne CONCACAF totiž v konkurencii Mexika a USA obsadila prvú priečku

Najväčší favoriti

Titul majstrov sveta budú obhajovať Francúzi, zuby si však budú tradične brúsiť aj juhoamerickí šampióni z Argentíny. Ako už Lionel Messi avizoval, preňho to bude zrejme posledná šanca na zisk svetového titulu, ktorý zatiaľ v jeho unikátnej zbierke úspechov absentuje. Neuveriteľne dlho na titul (či už svetový alebo európsky) čaká Anglicko, ktoré naposledy dokázalo zvíťaziť na MS 1966. Na posledných vrcholných podujatiach sa však už pohybovali tesne pod vrcholom a tak ich mnohí pasujú za spolufavorita celého turnaja. Za najväčších favoritov však bookmakeri stávkových kancelárii svorne považujú Brazíliu, s piatimi titulmi rekordéra svetových šampionátov. Družina okolo superhviezdy Neymara pevne verí, že sa jej po 20 rokoch podarí prelomiť prekliatie – „kanárici” totiž svoj nateraz posledný titul svetového šampiona získali ešte v roku 2002 v Japonsku a Južnej Kórei.

Veľký test pre katarskú reprezentáciu

Veľkou neznámou sú reprezentanti domáceho Kataru. Keďže tí mali účasť istú a kvalifikačnú kampaň absolvovať nemuseli, v uplynulých rokoch sa z nich stali akísi novodobí nomádi, putujúci po celom svete za možnosťami pilovať svoj potenciál. Okrem domáceho ázijského šampionátu sa ako hostia zúčastnili Copa América 2019 (nepostúpili zo skupiny) či majstrovstiev Severnej a Strednej Ameriky Gold Cup 2021 (semifinále). UEFA im dokonca umožnila zúčastňovať sa mimosúťažne bojov v jednej z európskych kvalifikačných skupín, v nej však neoslnili, keď dokázali hrať vyrovnanú partiu iba s outsidermi ako Luxembursko alebo Azerbajdžan. Svoj potenciál však ukázali na poslednom Ázijskom pohári, na ktorom senzačne triumfovali.

Brazília ako hlavný favorit bookmakerov

Poďme si však posvietiť na samotné predpoklady zo strany stávkových kancelárií. Päť veľkých slovenských prevádzkovateľov sa unisono zhodlo na mene najväčšieho favorita – je ním Brazília, ktorá už 20 rokov márne túži po zisku svojho už šiesteho titulu majstra sveta. Neymarovci majú skvelú formu, o čom svedčí aj neporaziteľnosť v juhoamerickej vetve kvalifikácie. Túto skutočnosť reflektuje Synottip a Doxxbet so svojím kurzom 4,90. V Tisporte si v prípade úspešnej stávky na brazílske víťazstvo odnesiete rovný päťnásobok stávky. Vo Fortune a Niké kurz mierne navýšili (5,40 resp. 5,50), ale nič to nemení na pozícii Brazílie ako najväčšieho favorita turnaja. Na krk jej dýcha supersilná francúzska ekipa okolo fenomenálneho Kyliana Mbappého a čerstvého držiteľa Zlatej lopty Karima Benzemu, na ktorú sú vypísané kurzy od 6,50 (Fortuna i Niké) do 7,00 (Tipsport). Krajina galského kohúta sa bude snažiť odčiniť posledné neúspešné Euro.

Na ďalších pozíciách to už nie je také jednoznačné. Tipsport, Synottip i Doxxbet uprednostňujú vicemajstrov sveta z roku 2014 Argentínu (kurz 7,20-8,00) pred Anglickom (kurz 7,80-8,50). Fortuna a Niké to vidia trochu inak a prihliadajú azda aj na faktor obrovskej anglickej túžby po veľkom výsledku – obaja vypísali na Albión kurz 7,0, kým na Argentínu 8,0, resp. 9,0. Na 5. a 6. mieste v poradí favoritov sa opäť zhodli všetky stávkové kancelárie – pri Španielsku nájdete kurz vo výške 8,75-10,0, kým pri Nemecku sa pohybuje v rozpätí 10,50-12,0. Najmä Nemcov, majstrov sveta z roku 2014, nikdy neradno podceňovať, sú totiž známi ako klasické turnajové mužstvo, ktoré sa dokáže skoncentrovať na tie najdôležitejšie podujatia.

Získa Ronaldo konečne titul majstra sveta?

Širší okruh favoritov dopĺňajú vyrovnané celky Belgicko, Holandsko a Portugalsko. Tipsport a Fortuna to dokonca vyjadrili jednoznačne aj číslami – všetkým trom európskym tímom prisúdili rovnaký kurz 15,0. Synottip a Doxxbet z tejto trojice mierne favorizujú Holanďanov, kým Niké sa prikláňajú k ich partnerom z Beneluxu – Belgičanom. Je pravda, že Holanďanom vyrástla nová, nádejná generácia, ale zabúdať nemožno stále ani na Belgicko, ktorého hviezdnu generáciu na čele s Romeluom Lukaku väčší úspech (odhliadnuc od bronzu na MS 2018) doteraz akosi obchádzal. V prípade majstrov Európy z roku 2016 Portugalska môže zavážiť faktor náladového Cristiana Ronalda, ktorý bude chcieť všetkým dokázať, že ešte nepatrí do starého železa.

Dočkáme sa prekvapenia?

Ďalšie tímy už majú značný odstup, ale netreba zabúdať, že lopta je guľatá a vystreliť môže aj hociktorý zo zvyšku európskych tímov (podobne ako Chorváti na MS 2018 alebo Dáni na EURO 2020). Atypická kombinácia viacerých faktorov, ktoré sme spomínali v úvode tohto článku, však nevylučuje ani viaceré zaujímavé zápletky. Kým na majstrovstvách Európy sme už viackrát zažili senzačné víťazstvá outsiderov (Dánsko 1992 alebo Grécko 2004), majstrovstvá sveta ešte podobný príbeh nenapísali. Možno práve teraz je ten správny čas skúsiť staviť na niektorý z podceňovaných tímov?

Kurzy na outsiderov

Len pre zaujímavosť a čisto hypoteticky. Čo ak by majster sveta vzišiel historicky prvýkrát z afrického kontinentu? Na aktuálneho víťaza Afrického pohára národov Senegal vypísali bookmakeri kurzy v rozpätí od 79,0 (Synottip) do 100,0 (Tipsport). Alebo vypália všetkým favoritom rybník húževnatí Austrálčania? Ak by sa tak stalo a vy to uhádnete, pripíšete si v závislosti od stávkovej kancelárie 350- až 450-násobok svojho vkladu. A čo ten toľko skloňovaný domáci Katar? Ak sa od prípravných zápasov s Partizánom Domaniža či Šamorínom odrazí až k rozprávkovému triumfu na domácich MS, každý vizionár, ktorý to predvídal, skasíruje 250- až 475-násobok svojej stávky. Vráťme sa však naspäť do reality.

Nech už svetový šampionát dopadne akokoľvek, srdce každého futbalového fanúšika nepochybne zaplesá pri sledovaní dramatických zápolení medzi 32 aktuálne najlepšími celkami planéty. Jeden z návodov, ako si ešte zvýšiť zážitok a zábavu počas pozerania priamych prenosov, nájdete aj v kurzových lístkoch slovenských stávkových kancelárií.

