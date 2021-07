Ktorá krajina vybojuje na OH v Tokiu najviac medailí? Analytici majú troch jasných favoritov

Posledných pár dní pred štartom olympijských hier v japonskom Tokiu je okrem správ o dianí v dejisku prestížneho podujatia vhodných aj na rôzne prognózy. Podľa jednej z nich z dielne spoločnosti Gracenote, ktorá sa zaoberá rôznymi analýzami dát vo svete športu, bude opäť najúspešnejšou výpravou OH tá americká.

Analytici jej predpovedajú dovedna 96 medailí, z toho 40 zlatých, 27 strieborných a 29 bronzových. Na predchádzajúcich OH, ktoré v roku 2016 hostilo brazílske Rio de Janeiro, získali Američania až 121 cenných kovov, v ich prípade by prišlo k poklesu o 25 medailí.

„Olympiáda je však mimoriadne nepredvídateľná. Navyše, od zimy 2020 bolo zrušených veľa podujatí a mnohí športovci v ostatnom období neabsolvovali relevantné súťaže,“ upozorňuje Simon Gleave ako šéf sekcie športových analýz v Gracenote.

Úspešní budú aj Číňania a Rusi

V počte zlatých medailí by mali na druhej priečke skončiť Číňania s 33 najcennejšími kovmi, no v absolútnom počte medailí by druhá pozícia mala patriť Rusom, ktorí budú súťažiť pod vlajkou Ruského olympijského výboru. Rusi by mali získať až 68 medailí, Číňania „len“ 66.

Japonci sú pod veľkým tlakom

Veľký tlak na ceste za úspechom leží na ramenách domácich Japoncov, ktorým Gracenote predikuje spolu 60 medailí – 26 zlatých, 20 strieborných a 14 bronzových. Ešte pred vypuknutím pandémie túžili domáci po tridsiatich zlatých medailách, no medzičasom od tohto cieľa upustili.

Piata priečka v tomto smere by mala patriť Britom s 52 medailami (14-23-15). Briti boli prekvapením OH 2016 v Riu, keď nazbierali až 27 zlatých medailí a viac ich mali len Američania.

Dariť by sa malo aj ďalším krajinám

V počte získaných kovov by sa do prvej desiatky mali dostať aj Holanďania (48), Francúzi (42), Taliani (41), Austrálčania (40) a Nemci (35).

Druhú desiatky by podľa Gracenote mali tvoriť Maďari (28), Brazílčania (24), Španieli (23), Ukrajinci (21), Kanaďania (21), reprezentanti Kórejskej republiky (20), Turci (19), Indovia (19), Poliaci(18) a Novozélanďania (15).