Ktoré náradie nesmie chýbať v žiadnej záhrade?

BRATISLAVA 24. júla 2018 (WBN/PR) – Záhrada. Miesto, ktoré si užíva každý inak. Niekto si v záhradke pestuje vlastné ovocie či zeleninu, iný relaxuje pri menšom bazéne, ďalší vychutnáva s partiou šťavnaté dobroty z grilu. Čo však majú všetky záhrady spoločné, aby plnili želaný účel? Vyžadujú od svojho majiteľa náležitú starostlivosť. A tá sa nezaobíde bez správneho náradia. Poradíme vám, ktoré by vám v záhrade nemalo v žiadnom prípade chýbať.

Čo s pokosenou trávou?

Kosenie trávnika je tým správnym relaxom pre mnohých z nás. Je to činnosť s badateľným výsledkom, napĺňa nás pocitom dobre vykonanej práce a aj ten zlatistý mok chutí o niečo lepšie pri pohľade na krásne upravený trávnik. Najvyužívanejšími kosačkami sú stále motorové a elektrické, v posledných rokoch rastie podiel batériových kosačiek. Pri kosení však častokrát riešime, čo s pokosenou trávou. Na to existuje úplne jednoduché riešenie. Založiť si kompostér. Nie je to nič zložité, vybudovať si vlastný kompostér zvládne aj menej skúsený kutil. Ak si predsa len netrúfame, obstarať si môžeme hotový. Okrem trávy v ňom nájdeme priestor napríklad aj pre lístie, šupky z jabĺk či banánov, nasekané konáre, škrupiny z vajíčok, opadané ovocie, kávové usadeniny a pod. Naopak, do kompostéra v žiadnom prípade nepatrí koreňová burina, psí ani mačací trus, mäso, tuky, oleje či zvyšky varených jedál.

Sekera, fúrik, záhradné nožnice. Čo ešte?

Typ našej záhrady nám určuje aj to, aké náradie by v nej nemalo chýbať. Sekera či pílka na drevo sú nenahraditeľnými pomocníkmi pri príprave dreva do krbu, rezaní a spracovávaní konárov. Záhradné nožnice potrebujeme na prerezávanie hustých porastov, odstraňovanie odkvitnutých kvetov a rastlín či úpravu kríkov. Vejárovými hrabľami jednoducho očistíme záhradu od lístia, fúrikom prevážame záhradný odpad, ktorý doň naložíme lopatou. Tá sa nám zíde aj v zime pri odpratávaní snehu. Spomínané náradie je tým základným, ktoré využije snáď každý majiteľ záhrady. Bez ohľadu na jej veľkosť či účel, ktorý plní.

Ak sme sa rozhodli využívať našu záhradku na dopestovanie si vlastnej zeleniny, v záhradnom domčeku by nám nemal chýbať rýľ, ktorým prevzdušníme pôdu. Vidlami rozhádžeme hnoj, napríklad aj ten, ktorý sme získali z vlastného kompostu. Motyka výborne poslúži keď budeme plieť záhradu od burín, mnohostranné využitie majú klasické hrable. Samozrejmosťou je krhla, prípadne hadica s rozprašovačom na polievanie trávnika, stromčekov či zeleniny. Ak sme sa rozhodli pre pestovanie uhoriek, skvelým pomocníkom nám bude špeciálna sieť na uhorky. Tyč na paradajky zase pomôže k rastu našich voňavých červených pochúťok.

Pri práci nezabúdajte na záhradné rukavice, ktoré ochránia vaše ruky a pomôžu pri práci v záhrade. Nakupujte od overených výrobcov, dbajte na kvalitu použitých materiálov a na to, aby vám dobre sedeli.