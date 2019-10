Kucka jedovatým volejom vyrovnal, ale Wales v hre o postup udržal bývalý plavčík, píšu médiá

Ohlasy médií na kvalifikačný súboj E-skupiny ME 2020 Slovensko – Wales (1:1) v Trnave:

BBC (V. Brit.): „Wales si uchoval postupové nádeje napriek tomu, že Slováci dokázali v Trnave vyrovnať na 1:1. Prvý medzinárodný gól hráča Wiganu Kieffera Moora poslal Wales do vedenia. Ešte predtým Gareth Bale hlavičkoval do brvna, ale potom Slováci vyrovnali gólom z ničoho. Juraj Kucka osem minút po prestávke volejom napálil loptu do bránky po tom, čo ju Walesania nedokázali dostať preč z vlastnej šestnástky.“

walesonline.co.uk: „Slovensko – Wales 1-1: Juraj Kucka anuloval otvárací gól Kieffera Moora v súboji o Euro 2020. Wales zostáva v kvalifikačnej hre, hoci nebol schopný vyhrať v Trnave.“

uefa.com: „Slovensko si remízou udržalo trojbodový náskok pred Walesom, ktorý má na štvrtom mieste E-skupiny zápas k dobru. Až do vyrovnávajúceho gólu Juraja Kucku v 53. min boli hostia v Trnave presvedčivejší. Gareth Bale trafil brvno a Kieffer Moore svojím prvým reprezentačným gólom poslal Wales v 25. min do zaslúženého vedenia.“

skysports.com: „Kieffer Moore strelil svoj prvý medzinárodný gól, ale Juraj Kucka jedovatým volejom vyrovnal na 1:1.

dailymail.co.uk (V. Brit.): „Bývalý plavčík udržal waleské postupové nádeje nad vodou. Útočník Wiganu Kieffer Moore otvoril skóre dobre umiestnenou hlavičkou, ale Juraj Kucka vyrovnal a obnovil rovnovážny stav. Kucka bol blízko aj k víťaznému gólu v druhom polčase.“

theguardian.com (V. Brit.): „Kieffer Moore zachránil waleské postupové šance. Bývalý plavčík nedovolil, aby nádej Walesu odplávala do problematických vôd a zabránil prehre na Slovensku. Stodeväťdesiatpäť centimetrov vysoký útočník, ktorý sa musel zubami-nechtami prehrýzť až na túto futbalovú úroveň, splatil dôveru Ryana Giggsa bezchybným výkonom v prvom polčase počas svojho súťažného debutu v reprezentácii.“

iDNES.cz (ČR): „Slovensko pod vedením Pavla Hapala remizovalo s Walesom 1:1 a v E-skupine si udržalo druhé miesto. Chorvátsko už má trojbodový náskok vďaka domácemu triumfu 3:0 nad Maďarskom. V Trnave sa ako prvý presadil Kieffer Moore, v druhom polčase vyrovnal Juraj Kucka. Krátko pred koncom zápasu bol po druhej žltej karte vylúčený Norbert Gyömbér.“