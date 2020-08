Kukan: Traja vyhostení diplomati sú dosť. Rusi sú v tomto majstri a Korčok vie, že je to bežný postup

Vyhostenie troch ruských diplomatov prinesie napätie do dvojstranných vzťahov s Ruskou federáciou, ale nemusí to trvať dlho, ak obidve strany nebudú mať záujem na eskalovaní situácie. Pre agentúru SITA to povedal bývalý minister zahraničných vecí a niekdajší europoslanec Eduard Kukan.

Záleží na miere nahnevanosti krajiny

Exminister Kukan povedal, že vyhostenie diplomatov nie je bežný, ale ani výnimočne dramatický krok.

„Dochádza k tomu vtedy, keď sa pracovníci veľvyslanectva s diplomatickým rangom dopúšťajú činnosti, ktorá je namierená proti záujmom SR. Ich činnosť nie je v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. To je dohoda, ktorá určuje, čo môžu a čo nemôžu robiť diplomati v cudzej krajine,“ priblížil Kukan.

Krajina, ktorá oznamuje vyhostenie, nie je povinná uviesť príčinu, prečo k takémuto opatreniu pristúpila. Traja ruskí diplomati musia podľa ministerstva zahraničných vecí Slovenskú republiku opustiť v priebehu tohto týždňa.

„To, že sme vyhostili troch diplomatov, je dosť. To znamená, že zrejme ich činnosť bola príliš okatá a záleží na miere nahnevanosti krajiny, ktorá diplomatov vypovedá, či dostanú pokyn, aby odišli do 24, 48 hodín alebo do týždňa. Čím je tá doba kratšia, tým je rozhorčenie krajiny silnejšie,“ vysvetlil exminister zahraničia.

Sympatizantom Ruska treba vysvetľovať

Podľa Kukana treba počítať s bežnou praxou, že Moskva bude na slovenský krok odpovedať. „Ťažko povedať, či pošle troch našich diplomatov domov, alebo urobí niečo iné. Rusi sú v tomto majstri. Sú skvelí šachoví hráči. Pamätám si, že keď si navzájom vyhosťovali diplomatov so Spojenými štátmi, mali to veľmi dobre premyslené,“ poznamenal Kukan a dodal, že činnosť slovenských diplomatov bude po takomto zásahu v Moskve komplikovanejšia. Predpokladá, že minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) veľmi dobre vie, že takýto postup je bežný.

Kukan povedal, že ho potešilo vyjadrenie rezortu diplomacie, že Slovensko má záujem na pokračovaní štandardných vzťahov s Ruskou federáciu. „Nemusíme tieto veci vyostrovať. Vieme, kam patríme, že sme členským štátom NATO, a EÚ,“ podotkol.

Kukan pripomenul, že na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sympatizujú s Ruskom. „Treba im vysvetľovať, že to nie je žiadna protiruská akcia. Je dôležité povedať, že túto situáciu spôsobilo Rusko aktivitami namierenými proti našim záujmom. My reagujeme na to, čo oni urobili. Príčinou tejto komplikácie v našich vzťahoch sú plne Rusi,“ zdôraznil exminister.