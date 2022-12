Kuleba vidí za podozrivými balíkmi na ukrajinských konzulátoch Rusko, Zacharovová reagovala slovom „psycho“

Ukrajina eviduje 17 prípadov podozrivých balíkov, ktoré dostali jej zastupiteľské úrady. V rozhovore pre televíziu CNN to povedal ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba s tým, že to boli listové bomby, falošné listové bomby alebo balíky obsahujúce časti zvierat, ako napríklad kravské a prasacie oči.

„Začalo sa to výbuchom na ukrajinskom veľvyslanectve v Španielsku. Ale to, čo nasledovalo po explózii, bolo divnejšie, povedal by som, že choré,“ vyjadril sa Kuleba odkazujúc na stredajší výbuch listovej bomby v Madride, ktorý si vyžiadal jedného ľahko zraneného.

Balíky hlásila aj Praha a Brno

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničia Oleh Nikolenko na sociálnej sieti Facebook v piatok napísal, že podozrivé balíky dostali veľvyslanectvá Ukrajiny v Maďarsku, Holandsku, Poľsku, Chorvátsku, Taliansku, Rakúsku a generálne konzuláty v Neapole a Krakove.

Balíky boli „namočené v tekutine charakteristickej farby a mali zodpovedajúci zápach,“ povedal s tým, že skúmajú obsah tohto odkazu. Podozrivé balíky na ukrajinských zastupiteľstvách riešila polícia aj v Brne a Prahe.

Okrem podozrivých balíkov ešte zvandalizovali vstup do sídla ukrajinského vyslanca vo Vatikáne a ambasáda v Kazachstane dostala varovanie pred útokom výbušninami, čo sa nepotvrdilo. Ukrajinské veľvyslanectvo v USA zase dostalo list s kópiou kritického článku o Ukrajine. Väčšina zásielok prišla z Európy, uviedol Nikolenko.

Kampaň na zasiatie strachu

Kuleba v súvislosti s incidentmi pre CNN skonštatoval, že „je to kampaň zameraná na zasiatie strachu“. Na otázku, kto je podľa neho za podozrivými zásielkami, povedal, že má nutkanie povedať Rusko, „pretože v prvom rade si musíte odpovedať na otázku, komu to prospieva“.

„Možno je táto teroristická reakcia ruskou odpoveďou na diplomatickú hrôzu, ktorú sme pre Rusko vytvorili na medzinárodnej scéne, a takto sa snažia brániť, zatiaľ čo prehrávajú skutočné diplomatické bitky jednu za druhou,“ zamyslel sa šéf ukrajinskej diplomacie.

Podľa neho je za zásielkami priamo Rusko alebo niekto kto s ním sympatizuje a snaží sa šíriť strach. K záveru však dospejú vyšetrovatelia, dodal.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová na Kulebove tvrdenia pre CNN reagovala len slovom „psycho“.