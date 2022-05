Kultúrna diverzita a inklúzia nie sú v Nestlé prázdne pojmy, ale každodenná realita

Spoločnosť Nestlé rešpektuje a podporuje jedinečnosť a potenciál ľudí bez ohľadu na rasu, pohlavie, kultúru, sexuálnu orientáciu alebo zdravotné postihnutie. Uviedla to pri príležitosti zajtrajšieho Svetového dňa kultúrnej diverzity.

„V Nestlé platí, že diverzita a inklúzia sú našou každodennou realitou. Našim cieľom je, aby sa v Nestlé každý cítil začlenený a nebál sa prichádzať s nápadmi a zdieľať svoje názory. Tento záväzok začína náborom a pokračuje každým dňom v Nestlé,“ hovorí Zdeňka Matoušková, riaditeľka HR pre Nestlé Česko a Slovensko.

Štyri oblasti záujmu diverzity a inklúzie

Pozornosť Nestlé sa globálne sústreďuje do 4 oblastí záujmu diverzity a inklúzie: genderová rovnováha, ľudia so zdravotným postihnutím, komunita LGBT+ a rasa a etnický pôvod.

Čo sa týka genderovej rovnováhy, prostredníctvom plánu akcelerácie genderovej rovnováhy sa Nestlé usiluje o zvýšenie podielu žien v top 200 vedúcich pozíciách na 30 %. Prioritu má aj oblasť začleňovania osôb so zdravotným postihnutím do globálnej pracovnej sily v spoločnosti. V roku 2020 Nestlé podpísalo záväzok „The Valuable 500“, s cieľom zaradiť začlenenie zdravotne postihnutých do svojej hlavnej agendy. Spoločnosť sa hrdo hlási aj k podporuje slobodných a rovných štandardov správania OSN pre boj proti diskriminácii osôb LGBT+. Nestlé pokročilo aj v rasovej a etnickej inklúzii. V súčasnosti viac ako 85 % top manažérskych pozícií v krajinách, kde pôsobí, zastávajú miestni zamestnanci. Okrem toho bolo Nestlé aj jedným zo zakladajúcich členov iniciatívy Partnerstva pre rasovú spravodlivosť v podnikaní v rámci Svetového ekonomického fóra.

Diverzita sa uplatňuje aj na Slovensku

Nestlé má pre Česko a Slovensko vytvorený spoločný tím topmanažérov, v ktorom aktuálne figuruje 8 žien a 9 mužov. Ženy hrajú čoraz významnejšiu úlohu aj v nižších úrovniach manažmentu. Na Slovensku má spoločnosť spolu 44 manažérov, z čoho 15 sú ženy (34 %), zvyšok, teda 29 sú muži (66 %). Ešte lepšie zastúpenie žien je v doposiaľ jedinom závode Nestlé na Slovensku, v prievidzskej Carpathii. Z celkového počtu 647 zamestnancov tvoria ženy väčšinu (52 %), kým muži tu tvoria 48 %. Rovnako sa tu uplatňujú aj pravidlá pre ľudí rôznych národností, so zdravotným postihnutím, či osôb LGBT+.

