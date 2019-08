Kultúrne leto je v polovici a stále pokračuje!

Prvá polovica festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019 je za nami. Vychutnali ste si atmosféru koncertov na Hlavnom námestí, v Eurovei, na Bratislavskom hrade a v uliciach Bratislavy? Alebo ste videli divadelné predstavenia a rozprávky priamo pod letnou oblohou? Ak ste ešte nestihli zažiť najväčší mestský kultúrny festival, nezúfajte! Pokračujeme aj v auguste.

Prvé koncertné prekvapenie

Návštevníci, ktorí sa včera o 17.00 h ocitli v Eurovei, zostali prekvapení, keď sa z rôznych kútov obchodného centra začali znenazdajky schádzať hudobníci. Išlo o Martina Vindiča, Matúša Zechela, Šimona Pajtinka, Tomáša Bachana a Matúša Krpelana z plechového dychového kvinteta What about Brasstime, ktorí nič netušiacim návštevníkom ponúkli výnimočný hudobný zážitok. Odštartovali tak sériu koncertov, ktorými vstupujeme do druhej polovice festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava. Kde a kedy môžu návštevníci zažiť ďalšie hudobné prekvapenia?

Romantická atmosféra na neobvyklých miestach

2.8.2019, 17:00 – 18:30, podchod Trnavského mýta

Ak budete v piatok popoludní prechádzať podchodom na Trnavskom mýte, zažijete výnimočnú atmosféru. Tento priestor totiž pohltia známe melódie filmovej hudby od talianskych velikánov ako Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Henry Mancini a nesmrteľné skladby z filmov Vtedy na západe, Chobotnica, Ružový panter, či Vtáky v tŕní. Interpretácii týchto slávnych diel sa venuje originálne zoskupenie – Cinema String trio v zložení: Július Šoška – husle, harmonika, Andrea Tkáčová – husle a Marína Lazič – harmonika.

3.8.2019, 17:00 – 18:30, Poštová ulica

Nádhernou farbou zvuku vám učaruje zoskupenie mladých profesionálnych hudobníkov Excess Trio, a to vďaka netradičnému obsadeniu: Marta Šútora – husle, Matej Šútora – husle a Daniel Baran – violončelo. Poštovou ulicou sa ponesú podmanivé tóny klasickej aj populárnej hudby, aranžované špeciálne pre toto nástrojové obsadenie.

Nespútaná energia a južanský temperament

4.8.2019, nedeľa, 17:00 – 18:30, OC Eurovea, interiér nákupného centra

Unikátny rytmicko – melodický nástroj – WoodPack pochádza z dielne slovenského gitaristu Borisa Čellára, ktorý každý kus vyrába ručne. Podľahli mu už mnohí profesionálne vyťažení hudobníci a aj preto sú vystúpenia WoodPack Brothers zakaždým iné a neopakovateľné. Nepremeškajte skvelú jam session multiinštrumentalistov – Borisa Čellára, Michala Fedora, Ajdžiho Saba, Richarda Salaya a Davida Juraja Rašiho.

5.8.2019, pondelok, 12:00 – 13:30, Fresh market, Rožňavská 1

Flamenco a španielska hudba čaká na návštevníkov Fresh marketu. Guitarritos sú zanietení gitaristi a bratia Juraj a Jozef Guldánovci, ktorí podľahli ľudovej hudbe Španielska a Latinskej Ameriky. V ich repertoári sú najslávnejšie ľudové a populárne piesne týchto krajín, medzi nimi aj interpreti ako Buena Vista Social Club, Carlos Puebla, Gipsy Kings, Los Lobos, Santana, Paco De Lucia a mnohí ďalší.

Festival Kultúrne leto a Hradné slávnosti vstupuje do svojej druhej polovice a ponúka aj v auguste bohatý a multižánrový program. Vyrazte do ulíc a vychutnávajte si kultúru meste!

Pozrite sa, ako vyzeralo prvé koncertné prekvapenie:

Bližšie informácie o festivale Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019 nájdete na: www.bkis.sk, www.bratislava.sk, www.visitbratislava.com a https://www.facebook.com/VaseBKIS/

