Kúpacia sezóna na Slovensku sa postupne začína. Hygienici radia, čomu by sme sa mali vyhnúť

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Za kúpaciu sezónu sa na Slovensku považuje obdobie od 15. júna do 15. septembra. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti.

Pripravenosť kúpalísk

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) zverejní pripravenosť všetkých sezónnych kúpalísk a prírodných vodných plôch pre kúpaciu sezónu 2019 na základe tohtoročných predsezónnych výsledkov rozborov v druhej polovici júna. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

„Približne v 2. polovici júna tohto roka bude ako prvá zverejnená národná správa o pripravenosti všetkých kúpalísk na Slovensku na kúpaciu sezónu 2019. Následne budú informácie o stave kúpalísk zverejňované priebežne v týždňových intervaloch, a to približne do polovice septembra tohto roka. Informácie bude na svojich oficiálnych webových stránkach vždy pred víkendom zverejňovať Úrad verejného zdravotníctva SR, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR,“ informovala Račková s tým, že počas kúpacej sezóny sa obyčajne na Slovensku kontroluje s rôznou frekvenciou viac ako 80 prírodných vodných plôch. Okrem toho pribúda k 350 celoročne prevádzkovaným umelým kúpaliskám aj približne 200 sezónnych zariadení.

Pozor na špinavú vodu

Úrad verejného zdravotníctva takisto pripomína, že najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách, ktorých kvalitu monitorujú orgány verejného zdravotníctva. Vstup do bazéna neodporúčajú ľuďom, ktorí majú infekčné ochorenie.

Každému radia sa pred vstupom do bazéna aj po vystúpení osprchovať. Ľudia by nemali ísť do vody, ktorá zapácha, je špinavá, sú v nej premnožené riasy a sinice a v okolí ktorej sú uhynuté vtáky a ryby. Kúpajúci by sa mali vyhýbať bazénom, ktoré smrdia po moči alebo výrazne po chlóre a ak sú na stenách bazéna slizovité povlaky.