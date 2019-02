Kupec sa rozhodol ukončiť kariéru hokejistu, vedeniu „baranov“ tak spravil škrt cez rozpočet

BANSKÁ BYSTRICA 4. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Martin Kupec ukončil vo veku 19 rokov aktívnu kariéru. Rozhodol sa tak po majstrovstvách sveta juniorov v Kanade, kde odohral jeden zápas. Za HC ’05 iClinic Banská Bystrica a tím HK Orange 20 absolvoval v najvyššej slovenskej súťaži dovedna 31 zápasov a získal jednu asistenciu.

Rátali s deviatym obrancom

Svojím rozhodnutím zavesiť korčule na klinec spravil škrt cez rozpočet vedeniu HC ’05 iClinic Bansá Bystrica, ktoré s ním počítalo ako s deviatym obrancom.

„Po majstrovstvách sveta juniorov v Kanade sa mal pripojiť k mužstvu. Martin nám po návrate z MSJ oznámil, že končí s aktívnou kariérou. Táto informácia bola pre nás veľmi prekvapujúca. V nasledujúcich dvoch týždňoch po návrate sme mu nechali čas na rozmyslenie. Trikrát som mu volal, stretol sa osobne aj s riaditeľom klubu Michalom Longauerom. Vždy odprezentoval svoj názor, že nechce pokračovať s hokejom, čo nás veľmi mrzí, pretože sme v ňom videli potenciál. Verím však, že si to do budúcej sezóny rozmyslí,“ uviedol pre oficiálnu internetovú stránku klubu športový manažér Július Koval.

Nahradí ho kanadský veterán

Vedenie na nečakaný krok mladého rodáka z Banskej Bystrice zareagovalo podpísaním zmluvy s 38-ročným kanadským veteránom Ryanom Glennom.

„Mali sme rozpracovaným troch slovenských obrancov, ktorých menovať zbytočne nejdem. V podstate môžem povedať, že, žiaľ, ani jeden nevyšiel. Museli sme preto promptne reagovať a ako deviateho obrancu podpísať Ryana Glenna, aby sme mali dostatočnú hĺbku v defenzíve. Je to skúsený obranca, má za sebou veľa zápasov v kvalitných súťažiach v Európe aj Amerike. Komunikoval som s ním a vysvetlil som mu, že prichádza do mužstva ako deviaty obranca na ucelenie defenzívy. Prijal to veľmi dobre. Je si vedomý svojej pozície, pre ktorú sem prišiel a je ochotný tvrdo pracovať a pomôcť nášmu klubu dosiahnuť spoločný cieľ,“ uzavrel Koval.