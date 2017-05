Kuriéri DPD doručujú balíky s elektrickými dodávkami

DPD je prvou kuriérskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila elektrické dodávky špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie.

Bratislava 15. 5. 2017 ( WBN/PR ) – Spoločnosť DPD, člen skupiny DPDgroup, začala ako prvá kuriérska spoločnosť na Slovensku využívať elektrické dodávky Voltia eNV200 Maxi s nulovými emisiami CO2, a tým sa stala prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila vozidlá špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie.

„Spoločnosti DPD záleží na prostredí, v ktorom poskytuje svoje služby zákazníkom. Sme zároveň aj spoločnosťou, ktorá ako prvá prináša na slovenský trh novinky a inovácie v oblasti kuriérskych služieb, preto sme sa rozhodli, že budeme prvou doručovacou spoločnosťou, ktorá nasadí sériovo vyrábané dodávky s elektrickým pohonom pre doručovanie balíkov v mestskej aglomerácii – Bratislave, kde je nápor klasickej automobilovej dopravy vysoký a zároveň v aktuálnych dopravných zápchach je uhlíková stopa klasických vozidiel vyššia“ povedal Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku.

DPD je kuriérska spoločnosť a až 90 % emisií, ktoré vytvára, produkujú vozidlá prepravujúce balíky. Napriek tomu si firma dala záväzok, že vzniknutú uhlíkovú stopu zneutralizuje. Tento záväzok je súčasťou korporátnej stratégie spoločenskej zodpovednosti DPDgroup s názvom DrivingChange™, DPD tak už niekoľko rokov nezanecháva pri svojej činnosti stopy na životnom prostredí.

Všetky balíky doručované s DPD sú uhlíkovo neutrálne. DPDgroup počas celého roka meria svoj vplyv na životné prostredie a množstvo oxidu uhličitého (CO2), ktoré pri svojej činnosti vypustia do ovzdušia kamióny a kuriérske doručovacie vozidlá pri preprave zásielok. Meria aj oxid uhličitý (CO2), ktorý sa do ovzdušia vylúči pri leteckej preprave balíkov doručovaných mimo Európy. Okrem toho vyhodnocuje zaťaženie životného prostredia spojené s prevádzkou pobočiek DPD pri ich bežnej pracovnej činnosti.

Namerané množstvo CO2 vylúčeného do ovzdušia následne znižuje využívaním vozidiel s alternatívnym pohonom, optimalizáciou trás a zvyšovaním miery úspešného doručenia na prvý pokus. Množstvo vylúčeného CO2, ktoré sa znížiť nepodarí, potom firma kompenzuje prostredníctvom šiestich environmentálnych projektov, ktoré DPDgroup financuje. To bolo hlavným dôvodom testovania elektrických dodávok Voltia eNV200 Maxi a ich zaradenia do užívania.

“Našim cieľom je pomáhať spoločnostiam prejsť na elektrické dodávky rýchlo, hladko a bez problémov,” povedal spoluzakladateľ spoločnosti Voltia, Juraj Ulehla. ”Maxi sme navrhli tak, aby to bol ideálny nástroj pre spoločnosti, ktoré hľadajú možnosti pre mestské doručovanie bez emisií. Sme veľmi hrdí, že taká popredná spoločnosť ako DPD je prvou spoločnosťou, ktorá ich nasadila na našom domácom slovenskom trhu. Toto je len začiatok.“

