Kuriózne žiadosti o poistenie

Osol, ktorý slúži ako strážny pes, poistenie mihalníc či záhradných trpaslíkov. Prípadne úrazové poistenie pre pštrosy. Niektoré bizardné požiadavky, s ktorými sa stretli naše poisťovne, vám zdvihnú náladu.

Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA, hovorí, že v segmente životného poistenia sa stretávajú s požiadavkou poistenia jednotlivých častí tela, respektíve s možnosťou navýšenia poistnej sumy konkrétne len na určitú časť tela. „Dokonca sme mali dopyt na poistenie mihalníc, hlasiviek či tetovania, ktoré by sa mohlo poškodiť pri úraze,“ vysvetľuje ďalej s tým, že samostatnou kapitolou sú požiadavky na poistenie zvieracích miláčikov. „Klient napríklad požadoval poistenie osla, ktorý mu slúžil ako strážny pes. Iný zas chcel poistiť poplatok za výcvik poľovníckeho psa v prípade, že by pes výcvik nezvládol a nezískal by príslušný výcvikový certifikát.“ V súvislosti s poistením majetku sa občas vyskytne požiadavka špeciálneho poistenia záhradných trpaslíkov, bocianov či iných dekoratívnych predmetov v záhrade.

Pštrosy, včely a plávajúca jadrová elektráreň

Poisťovňa Generali sa stretla so zaujímavou požiadavkou podnikateľa, ktorý zakladal farmu pštrosov. „Žiadal uzavrieť úrazové poistenie pre pštrosy na zlomeniny a trvalé následky. Argumentoval tým, že najväčší úbytok pštrosov je práve pre rôzne úrazy – napríklad po zlomeninách alebo po zraneniach, ktoré si pštrosy privodia na pletive,“ hovorí Monika Majerčíková, manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Generali. „Mali sme aj klienta, ktorý chcel poistiť včely pred únikom vyrojením. Nevedeli sme mu však vyhovieť, pretože nevieme zabezpečiť, aby včely neuleteli a nedajú sa ani začipovať, aby ich bolo možné po uletení z úľa nájsť a identifikovať.“ So záujmom o poistenie gastroprevádzky poisťovňu oslovil aj jeden podnikateľ. „Na jeho žiadosti o poistenie kaviarne by nebolo nič nezvyčajné, ak by sa nenachádzala v prerobenom dvojpodlažnom autobuse známom aj ako double-decker,“ hovorí. Požiadavky sú rôzne. „Možno už v blízkej budúcnosti sa budeme stretávať s podobnými požiadavkami našich klientov čoraz častejšie, nateraz je však záujem klienta o poistenie prototypu lietajúceho auta skutočne netradičnou požiadavkou.“

Majerčíková medzi mimoriadne kuriózne prípady zaradila aj žiadosť o poistenie plávajúcej ruskej jadrovej elektrárne, vojenského lietajúceho dronu či vírnika. „A úsmevnou bola aj žiadosť lotériovej spoločnosti o poistenie výhry v lotérii. Predstavou spoločnosti bolo, že ak by niekto v lotérii vyhral, celú výhru by výhercovi vyplatila poisťovňa.“

Poistenie ako také sa časom vyvíja

Pre Poistovne.sk, Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie poisťovne Allianz, hovorí, že z času na čas sa objavia požiadavky či záujem o poistenie nejakého orgánu či konkrétnej časti tela. „Napríklad sme mali požiadavku od jednej speváčky na poistenie hlasu a ďalšej časti tela. Záujem o takéto netradičné poistenie je však tak ojedinelý, že pre nás nie je efektívne vyvíjať takýto produkt, keďže cieľová skupina je veľmi úzka, a tým aj nerozloženie rizika.“

Poistenie sa takisto vyvíja v čase a prispôsobuje aktuálnej situácii a požiadavkám trhu a klientov. „Niektoré produkty, ako napríklad poistenie záhumienkového hospodárstva, strácajú časom opodstatnenie a postupne ich nahrádzajú produkty zohľadňujúce nové nároky klientov. Tým je napríklad poistenie vesmírnych letov či poistenie jednotlivcov na cestu do vesmíru,“ dodáva Kanderková.

Netradičné poistenia sa v ponukách spoločností objavujú

Podľa Majerčíkovej kryjú v rámci nového majetkového poistenia klientom aj spotrebu ukradnutej elektriny, teda prípad, ak by sa k nim niekto pripojil načierno.

Beata Lipšicová, PR špecialistka poisťovne UNIQA, v rámci netradičných poistení, ktoré majú v ponuke, spomína napríklad poistenie zodpovednosti štatutárov a manažérov v spoločnosti, pričom sa poistenie vzťahuje predovšetkým na finančné škody, ktoré by tento okruh osôb spôsobil spoločnosti svojimi rozhodnutiami. Ďalším zaujímavým je poistenie umeleckých diel na dočasných výstavách, krytie riziká, ako sú krádež, vandalizmus, požiarne riziká, manipulácia a preprava diel na miesto výstavy a späť. UNIQA má v ponke aj netradičné poistenie pre golfistov. „Ide síce v tejto dobe o poistenie, ktoré sa z dôvodu pandémie nedojednáva, je to však veľmi zaujímavé poistenie pre golfové turnaje. V rámci týchto turnajov poskytujú organizátori zvyčajne rôzne vecné ceny pre prípad úderu „hole in one“. Organizátor si môže teda poistiť, že ak padne hole in one, poisťovateľ bude znášať náklady na zakúpenie tejto ceny (najčastejšie ide o motorové vozidlo).“

Účinnosť/neúčinnosť vakcíny aj kybernetické riziká

Takisto Lipšicová spomína aj ich špeciálne krytie pre prípadné vedľajšie účinky či komplikácie, ktoré by sa mohli v ojedinelých prípadoch vyskytnúť po podaní vakcíny. „Poistenie kryje rovnako prípadnú neúčinnosť vakcíny, teda ak po očkovaní človek ochorie. Poistenie je v ponuke od apríla v rámci skupinových poistných zmlúv, prevažne vo forme zamestnaneckého poistenia (employee benefits), ktoré poskytujú firmy svojim zamestnanom ako benefit.“ Na požiadavky dnešnej doby reflektuje poistenie kybernetických rizík. Kryje útoky v rámci elektronických platieb, riziko nákupu cez internet/e-shopy, zneužitie virtuálnej identity a poškodenie online povesti.

Tiež z tradične nepoistiteľných vecí pripravili poistenie vytrvalostným plavcom, ktorí sa chystali preplávať La Manche (33km), jeden plavec tam aj späť, a Severný kanál. „Štafetovo išlo o 4 plavcov. Tradične sa poisťuje plavba len do 10 km.“

Chcel poistiť rozobraté vozidlo

V čase pandémie Lipšicová spomína aj neštandardnú požiadavku klienta na poistenie historického vozidla. „Keď ho prišiel obhliadkár zdokumentovať pred vstupom do poistenia, zistil, že vozidlo bolo doslova rozobraté v krabiciach do poslednej skrutky. Samozrejme, takéto auto sme nepoistili.“ Iný klient zas žiadal poistiť veľmi drahú svetoznámu značku auta s tým, že ho bude mať v obývačke a jazdiť s ním nebude, maximálne na STK a aj tam vraj údajne auto prevezú. „Takisto evidujeme požiadavku na poistenie veľmi drahej značky vozidla, ktoré mal klient umiestnené v stane s umelou atmosférou a uložené ako cennosť. Nejazdí s ním. Ani jedno zo spomínaných vozidiel nie je poistiteľné. Takisto je problém s poistením vozidiel fyzických osôb na dobrodružné cesty (nie oficiálne expedície) naprieč svetom, napríklad cez Rusko do Číny alebo naprieč Afrikou a podobne. Nepoisťujeme tiež súťažné špeciály FO na ralie, respektíve takzvané okruhové jazdy, kde sa jazdí vysokou rýchlosťou. Takéto poistenie vozidiel neuzatvárame.“

Poisťovňa sa stretáva s požiadavkami krytia rizika, ako je napríklad popraskanie stien, pádu stropu bez toho, aby príčinou škody bolo poistené nebezpečie. „Z neštandardných poistení sme poisťovali napríklad zbierku drahej whisky (hodnota 50 000 eur) či zbierku drahých veteránov.

V UNIQE nepoistia napríklad hlas, ktorý je dôležitý pre profesionálneho speváka. „Tento typ poistenia neponúkame v žiadnom našom produkte. Je skôr typické pre veľký trh, ako je napríklad USA. V rámci životného poistenia však ponúkame napríklad pripoistenie horných končatín na trvalé poškodenie. Tento typ poistenia určite ocenia špecialisti, ktorí vykonávajú povolania závislé na jemnej motorike rúk (chirurgovia, profesionálni hudobníci…). Horné končatiny boli spravidla poistiteľné len na úraz, kde je ocenenie veľmi nízke a nenahradí dlhodobý výpadok príjmov u špecialistov. Tento problém im rieši toto pripoistenie.“

