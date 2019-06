Kurz libry a eura sa podľa analytikov pri tvrdom brexite môže vyrovnať

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Akýkoľvek brexit pod vedením Borisa Johnsona, ktorý je favoritom na nahradenie premiérky Theresy Mayovej, podľa analytikov iba zhorší vývoj libry.

Odchod Británie 31. októbra

Rozhodný stúpenec brexitu Johnson prisľúbil vystúpenie Británie z Európskej únie 31. októbra bez ohľadu na to, či sa schváli nejaká dohoda s úniou.

„Stále existujú riziká, že najnižšia hranica rezistencie libry bude naďalej smerovať nadol,“ povedal pre televíziu CNBC Ray Attrill z National Australia Bank. Táto banka predpokladá, že kurz libry voči doláru bude v závere tretieho kvartálu 1,22 USD/GBP.

Prepad libry voči doláru

Podľa Jamesa Smitha z holandskej banky ING brexit bez dohody, buď preto, že EÚ odmietne ďalšie odloženie obchodu alebo preto, že nový britský líder presadí tvrdý brexit, by znamenal kolaps libry, pričom kurz eura a britskej meny by sa vyrovnal a voči doláru by sa prepadla na 1,1 USD/GBP.

Stephen Gallo z Bank of Montreal predpovedá 53-percentnú pravdepodobnosť toho, že brexit bude 31. októbra buď bez dohody, alebo vo forme „riadeného odchodu bez dohody“. Predpovedá pritom, že libra voči doláru klesne na 1,21 USD/GBP a euro voči britskej mene posilní na 0,9008 GBP/EUR.