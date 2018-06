Kurz navrhuje Európskej komisii znížiť počet eurokomisárov, aby sa ušetrili peniaze

BERLÍN 5. júna (WebNoviny.sk) – Rakúsky kancelár Sebastian Kurz navrhuje, aby Európska komisia (EK) znížila počet eurokomisárov zo súčasných 28 na 18. Brusel by mal „ísť príkladom a znížiť administratívne náklady“, povedal Kurz v rozhovore pre nemecký denník Die Welt.

Zástupcovia členských štátov by sa mali podľa neho v zúženej komisii striedať na základe „férového rotačného princípu“. Agentúra AP pripomína, že Rakúsko kritizuje aj navrhované zvýšenie rozpočtu európskeho spoločenstva. Ten by mal podľa plánov komisie v období rokov 2021 až 2027 dosiahnuť 1,135 bilióna eur.

K úspore nákladov by podľa Kurza prispelo aj to, keby mal Európsky parlament (EP) namiesto dvoch iba jedno sídlo v Bruseli. Pripustil však, že Francúzsko pravdepodobne so zrušením parlamentnej centrály v Štrasburgu nebude súhlasiť.