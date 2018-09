Kurz pochválil Egypt za efektívne zastavovanie migrantov, Európskej únii adresoval výzvu

SALZBURG 20. septembra (WebNoviny.sk) – Rakúsky kancelár vyzval svojich partnerov v Európskej únii (EÚ), aby v rámci snáh o zmenšenie prílevu afrických migrantov do Európy začali rokovať s Egyptom.

Tusk navštívil Káhiru

Sebastian Kurz vo štvrtok počas neformálneho summitu lídrov EÚ v Salzburgu pochválil africkú krajinu za efektívne zastavovanie ľudí, ktorí sa ju snažia opustiť a vyplávať do Európy.

„Egypt sa preukázal, že môže byť efektívny. Od roku 2016 zabránil lodiam, aby vyplávali do Európy alebo, ak vyplávali, tak ich poslal späť,“ povedal politik prítomným novinárom. Podľa Kurza je Egypt „pripravený na možné prehĺbenie spolupráce v rámci rokovaní“ a EÚ by to mala využiť. Ako tiež uviedol, lídri krajín únie podporujú ideu rokovaní aj s ďalšími severoafrickými štátmi.

Kurz, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie, a jej predseda Donald Tusk cez víkend navštívili Káhiru a rokovali s prezidentom Abd al-Fattáhom as-Sísím. Obaja politici chválili egyptského lídra za zabránenie odchodu migrantov z jeho krajiny do Európy.

As-Sísí by mohol ovplyvniť armádu

Ako poznamenala agentúra AP, As-Sísí by mohol okrem prísnej kontroly egyptského pobrežia značne ovplyvniť armádu a milície v susednej Líbyi, ktorá je hlavným východiskom migrantov smerujúcich do Európy cez Taliansko.

Hľadanie pomoci u as-Sísího je podľa AP novým znakom rozhodnutia EÚ riešiť výzvu, ktorú pre blok predstavujú migranti, aj mimo svojich hraníc. Krajiny EÚ momentálne preskúmavajú plány na vytvorenie „platforiem na vylodenie“ v severoafrických štátoch, v ktorých by monitorovali ľudí zachránených na mori. Zatiaľ však o takéto zariadenia žiadna krajina neprejavila záujem.