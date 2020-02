Kurz pochválil Merkelovej stranu za odmietnutie spolupráce s AfD a bránil jej rakúsku obdobu

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz pochválil Kresťanskodemokratickú stranu (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej za to, že jednoznačne odmietla akúkoľvek, aj nepriamu, spoluprácu s nacionalistickou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD).

Rozhodnutie bolo rozumné

„Myslím si, že jednoznačné rozhodnutie CDU, že nesmie byť žiadna spolupráca s AfD, bolo rozumné,“ vyhlásil v piatok Kurz Mníchovskej konferencii, podujatí, na ktorom sa každý rok stretáva svetová špička odborníkov z oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti.

Vyhlásenie rakúskeho kancelára je zaujímavé tým, že on sám bol so svojou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) až do minulého roku v koalícii s rakúskou obdobou AfD, Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).

Spolupráca sa navyše neskončila preto, že by Kurz s rakúskymi nacionalistami prestal súhlasiť – spoločnú vládu ÖVP a FPÖ položila v marci minulého roku aféra okolo uniknutej nahrávky z dovolenkovej vily na Ibize, na ktorej vtedajší predseda FPÖ Heinz-Christian Strache s osobou, o ktorej si myslel, že zastupuje záujmy ruských oligarchov, žoviálne rozoberal možnosti štátnych zákaziek výmenou za finančnú podporu z Ruska.

Nováčika ťahá ku krajnej pravici

Kurz je presvedčený, že medzi nemeckou AfD a rakúskou FPÖ, s ktorou vládol, je veľký rozdiel.

FPÖ má síce tiež svoje negatíva, no v zásade je podľa neho bežnou, zavedenou stranou, ktorá na rakúskej politickej scéne pôsobí dlhé desaťročia, zatiaľ čo nemecká AfD je „nováčikom“ a stále viac ju to ťahá ku krajnej pravici.

V každom prípade, Kurz v prejave na Mníchovskej konferencii naznačil, že jeho strane viac vyhovuje súčasná koalícia so Zelenými, a pokračovanie vlády v súčasnom zložení by podľa všetkého uprednostnila aj po budúcoročných parlamentných voľbách.