Kurz sa vracia na post rakúskeho kancelára, v novej vláde majú prevahu ženy

Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v utorok vymenoval novú koaličnú vládu konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a strany Zelení – Zelená alternatíva. Je to pritom vôbec po prvý raz, čo sa Zelení dostali do vlády. Do funkcie kancelára sa po sedemmesačnej prestávke vrátil ľudovec Sebastian Kurz, šéf Zelených Werner Kogler sa ujal funkcie vicekancelára.

Ministerka obrany aj spravodlivosti

Nový kabinet má aj ďalšie prvenstvo. Až osem z jeho 15 ministrov tvoria ženy. Klaudia Tanner je napríklad prvou ministerkou obrany. Rezort spravodlivosti povedie Alma Zadič, ktorá je zase prvou Rakúšankou prisťahovaleckého pôvodu vo vláde – jej rodina ušla z Bosny, keď mala 10 rokov.

ÖVP má pod kontrolou kľúčové ministerstvá vnútra, financií či zahraničia. Zelení majú na starosti životné prostredie, energie a infraštruktúru.

Prezident počas slávnostného menovania novej vláde povedal, že Rakúšania majú voči nej veľké očakávania. „Dôvera, ktorá bola starostlivo obnovená, sa musí ďalej zvyšovať, pretože naša demokracia a naše inštitúcie žijú z dôvery občanov,“ vyhlásil Van der Bellen.

Klimatická neutralita do roku 2040

Koaličná dohoda medzi stranami, ktoré boli tradične skôr protivníkmi, zahŕňa viacero záväzkov od Zelených vrátane dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2040 či zlepšenia vládnej a správnej transparentnosti.

Obsahuje tiež mnohé konzervatívne priority ako kroky na zníženie daňového zaťaženia Rakúšanov a pokračovanie v tvrdej línii proti migrácii.

Tridsaťtriročný Kurz, ktorému sa vlani rozpadla vláda sa vymenovaním znova stal najmladším vládnucim predsedom vlády na svete. Z tohto titulu sa dosiaľ tešila 34-ročná premiérka Fínska Sanna Marin, ktorá sa ujala funkcie v decembri.

Aféra nahrávky z vily na Ibize

ÖVP začala so Zelenými rokovať o koaličnej dohode v novembri. Kurzovi ľudovci získali v septembrových predčasných voľbách 37,5 percenta hlasov. Zelení – Zelená alternatíva získali 13,9 percenta a do parlamentu sa vrátili po tom, čo z neho pred dvoma rokmi vypadli. Strany majú v 183-člennom parlamente spolu 97 kresiel.

Predčasné voľby sa konali po tom, čo v máji padla vláda ÖVP a nacionalistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Vládu položila aféra okolo uniknutej nahrávky z dovolenkovej vily na Ibize.

Vtedajší predseda FPÖ Heinz-Christian Strache na nej s osobou, o ktorej si myslel, že zastupuje záujmy ruských oligarchov, žoviálne rozoberal možnosti štátnych zákaziek výmenou za finančnú podporu z Ruska pre FPÖ.