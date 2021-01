Kusá: Cibulková by ani ako oficiálny propagátor očkovacej kampani nepomohla. Verejnosť to vníma ako papalášstvo

Bývalá tenistka Dominika Cibulková sa v nedeľu nechala prednostne zaočkovať proti COVID-19. Ako prvý o tom informoval Denník N, ktorému to potvrdilo vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Okrem nej očkovanie podstúpil aj Cibulkovej manžel Michal Navara, ale tiež Weiss mladší a špekuluje sa aj o spevákovi Patrikovi Rytmusovi Vrbovskom. Na celebrity sa okamžite spustila vlna kritiky, pretože v súčasnej fáze očkovania majú byť prioritizovaní zdravotníci, pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb a zamestnanci kritickej infraštruktúry.

Môžu mať na druhej strane tieto prešľapy známych tvárí vplyv na väčšiu ochotu očkovania u ľudí? A na čo by sa mal štát v rámci kampane na vakcináciu proti koronavírusu zamerať, aby bola úspešná? V rozhovore pre Webnoviny.sk odpovedá sociologička Zuzana Kusá zo Slovenskej akadémie vied (SAV).

Po informáciách, že Dominika Cibulková sa nechala prioritne zaočkovať, niektorí to odsúdili, iní naopak hovorili, že to môže pomôcť očkovacej kampani. Ku ktorému názoru sa prikláňate?

Ja si v prvom rade myslím, že mobilizačná kampaň adresovaná verejnosti prišla značne predčasne. V tejto chvíli časť zdravotníkov alebo politikov stavila na to, že je potrebné propagovať vakcináciu a zapájať do toho aj rôzne celebrity, prípadne samých politikov, ako morálne alebo iné autority. Vakcín je však nedostatok a chýbajú teraz pre zdravotníkov, pre sociálnych pracovníkov či pre seniorov.

V tejto chvíli práve posúvanie do popredia takzvané vzory, ktoré majú prebudiť odvahu očkovať sa, pôsobí skôr kontraproduktívne. Verejnosť to vníma ako uprednostňovanie určitých elít, ktoré majú výhody a nevníma tú vzdelávaciu misiu kampane. Tá je druhoradá. Jednoznačne sa to vníma ako uprednostňovanie tých, ktorí tak či tak sú v spoločnosti privilegovaní.

Ministerstvo zdravotníctva, okrem toho, že odsúdilo predbiehanie sa, tak uviedlo, že víta vyjadrenie Cibulkovej, že chce pomôcť očkovacej kampani. Možno predsa len za istých okolností rátať s tým, že vakcinácia verejne známych osôb by naopak pomohla?

Takéto osoby by mali vystúpiť na scénu a nechať sa očkovať až potom, keď budú naozaj zaočkovaní ľudia v prvej línii. Považujem to skutočne za veľmi nešťastné načasovanie a znižujúce dôveru ani nie tak v očkovanie, ale v tých, ktorí ho organizujú a majú moc rozhodovať vôbec o verejných veciach.

Pred spustením očkovania sa ale ozývali aj hlasy, ktoré vyzývali politikov, aby sa zaočkovali a ukázali, že je vakcinácia bezpečná.

Neviem, kto prišiel s touto ideou prvotného zaočkovania tejto skupiny ľudí, ale táto myšlienka bola nešťastná.

Čo teraz robiť s touto nespokojnosťou, ktorá sa spustila po prevalení Cibulkovej prípadu?

V prvom rade je potrebné zápasiť s nedôverou. V súčasnosti sa tento zápas jednoznačne javí ako uprednostňovanie elitných ľudí. Ako taká falošná predstava tých, ktorí sú privilegovaní, o tom, že oni sú morálnym vzorom pre verejnosť.

Môže práve táto falošná predstava podporovať známe osobnosti ako Cibulková v tom, aby sa nechali uprednostniť pri očkovaní?