Kúsok leta od Mikuláša: EDMANIA predstavuje headlinerov letnej edície 2018

TRENČÍN 11. decembra 2017 (WBN/PR) – Slovenský tanečný festival EDMANIA len pred chvíľou zavrel svoje brány po zimnej edícii a už prekvapuje menami, ktoré prinesie na svoje letné open air vydanie v roku 2018.

EDMANIA OPEN AIR 2018 sa uskutoční počas víkendu 22.-24. júna 2018 v priestoroch trenčianskeho EXPO CENTRA. Organizátori ohlásili mená headlinerov letnej edície ešte počas samotnej noci festivalu EDMANIA 2017 naživo vo vysielaní rádia EUROPA 2!

Už teraz sa môžete tešiť na spoločnú slovenskú premiéru dvojice AXWELL Λ INGROSSO, ktorých žiadnemu fanúšikovi tanečnej hudby netreba snáď ani predstavovať. Členovia legendárnej Swedish House Mafia prinesú do Trenčína svoje najväčšie hity ako „More Than You Know“, „Sun Is Shining“ či „Dark River“. Svoje vystúpenie v Trenčíne si pre skvelé ohlasy zopakuje austrálsky trancer – MARLO. Z Austrálie k nám pricestuje aj ďalší headliner – TIMMY TRUMPET, ktorý do kufra pribalí aj svoju povestnú trúbku. A že EDMANIA reflektuje aktuálny dopyt fanúšikov dokazuje pridanie NDRGRD stagu, ktorého headlinerom bude slovinská techno a techhouse legenda – UMEK!

Dvojdňové lístky aktuálne v predaji na www.edmania.eu za parádnu cenu 49,99€.

