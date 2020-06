Kuvajt a Bahrajn používajú na boj proti koronavírusu aplikácie, ktoré sú najnebezpečnejšie

Mobilné aplikácie určené na boj proti šíreniu nového koronavírusu používané v Kuvajte a Bahrajne patria medzi najnebezpečnejšie na svete. Podľa Amnesty International ohrozujú súkromie a bezpečnosť ľudí, keďže využívajú sledovanie polohy používateľa v reálnom čase pomocou GPS a zdieľajú ich s centrálnym serverom.

Organizácia vyzvala obidve krajiny, aby softvér v súčasnej podobe už ďalej nevyužívali. Z rovnakého dôvodu už prestalo používať svoju aplikáciu Nórsko.

Nórsku aplikáciu spomenuli tiež

Bezpečnostní analytici Amnesty International skúmali aplikácie v Alžírsku, Bahrajne, Francúzsku, Izraeli, Kuvajte, Libanone, Nórsku, Katare, Tunisku, Spojených arabských emirátoch a na Islande.

V tohtotýždňovej správe uviedli, že najnebezpečnejšie aplikácie našli práve v Kuvajte a Bahrajne, pričom upozornili aj na nórsku Smittestopp.

Väčšina takýchto aplikácií využíva Bluetooth, no Kuvajt a Bahrajn sledujú GPS a zdieľajú informácie o osobách v reálnom čase.

Rodné číslo pri registrácii

Podľa odborníkov môžu tieto citlivé údaje spojiť s konkrétnou osobou, keďže používatelia musia pri registrácii zadať rodné číslo. Iné aplikácie používateľov anonymizujú.

Zástupca organizácie Claudio Guarnieri vyhlásil, že tieto dve aplikácie neopodstatnene využívajú „vysoko invazívne nástroje“.

„Polohu používateľa posielajú v reálnom čase do vládnej databázy, čo nie je nevyhnutné a primerané v kontexte reakcie na verejné zdravie. Technológie môžu zohrávať užitočnú úlohu pri sledovaní ľudí v súvislosti so zastavením šírenia COVID-19, no súkromie nemôže byť ďalšou obeťou,“ dodal.

Aplikáciu spojili s televíznou šou

Bahrajnský aktivista, ktorý je koordinátorom pre digitálnu bezpečnosť na Blízkom východe v rámci ľudskoprávnej organizácie Front Line Defenders, uviedol, že sa obávajú, aby zozbierané dáta neskončili v rukách tretích strán.

V jeho krajine napríklad aplikáciu spojili s televíznou šou s názvom „Ste doma?“, v ktorej ponúkali odmenu používateľom, ktorí v čase ramadánu boli doma.

Odborníci sa obávajú, že vlády budú používať aplikácie aj po pandémii, pričom podľa aktivistu v Kuvajte a Bahrajne nebude existovať žiadna forma regulácie, ktorá by ovplyvňovala vládu.

„Ak dôjde k narušeniu súkromia v krajine, akou je Nórsko, môžem sa obrátiť na nástoje, akými sú Európsky súd pre ľudské práva a Európsky výbor pre sociálne práva. No v našom regióne takéto nástroje nemáme a ak sa obrátite na miestne úrady, môžete čeliť ďalším problémom,“ objasnil.