Kúzelné čítanie – zábava a vzdelávanie v jednom

Rozvíjať mozog zábavou? – najlepší darček, aký môžete dať deťom i sami sebe

Poznanie sa nám cez zážitky ukladá do pamäti nielen rýchlejšie, ale aj hlbšie, takže si vďaka nim zapamätáte vedomosti dlhšie. A o zážitky pre malých i veľkých je pri interaktívnych knihách od Albi postarané. Kúzelné čítanie nasmeruje jednoduchým spôsobom vašu pozornosť a pozornosť vašich detí cielene a hravo na vedomosti, ktoré si chcete rozšíriť a zapamätať, či už z oblasti dejín, zemepisu, prírody alebo kultúry. Kúzelné čítanie sa vďaka Albi peru stalo revolúciou na trhu s hrami už pred dvoma rokmi, kedy hovoriace knihy získali ocenenie Hračka roka 2019. Unikátny produkt sa teší masovej obľúbenosti najmä u detí a rodičov, pretože hovoriace knihy dokážu bez problémov dieťaťu nahradiť dospelého učiteľa a vedomosti si hravo osvojí aj samo. Schopnosť dieťaťa hrať a nachádzať si zábavu aj samé pre seba ocenia predovšetkým zaneprázdnené maminy, ktoré majú viac detí, najmä ak najmenšie z nich už prekročilo dva roky. S dieťaťom, ktoré sa dokáže rozvíjať samo a nepotrebuje pri hraní vedenie dospelého, sa dajú stihnúť rýchlejšie nielen pracovné, ale i domáce povinnosti, čo oceňujú aj prastarí rodičia. Ohlasy na kúzelné čítanie priniesli dopyt po nových vedomostiach, ktoré vám Albi ponúka ako skvelý tohtoročný vianočný tip na darček.

Nechajte knihy prehovoriť!

Základom pri kúzelnom čítaní je elektronická ceruzka, ktorá funguje na veľmi jednoduchom princípe. Ide o čítačku špeciálneho kódu, ktorý je ukrytý priamo na stránkach knižiek so zaujímavosťami, rozprávkami, zvukmi, piesňami i v rôznych vedomostných kvízoch a zábavných hrách. Deťom priblížia vzdelanie známe slovenské osobnosti, ktorých hlasy rozprávajú zaujímavé príbehy a pútavou formou učia mnoho užitočných informácií. Nechajte knihy prehovoriť.

Kúzelné čítanie unikátnym spôsobom rozširuje poznanie a vzdelávanie prostredníctvom zábavy, čo ocenia najmä deti v predškolskom veku. Špeciálna technológia totiž umožňuje vzdelanie aj deťom, ktoré ešte nevedia čítať, ale zábavne získané vedomosti ponúka i starším deťom a rodičom, či starým rodičom. Albi prináša rozmanité témy hovoriacich kníh, ako je séria minikníh o ročných obdobiach, alebo knižky s básničkami či pesničkami, pri ktorých sa dieťa učí recitovať a spievať, ako sú Spievanky, či Ľudové riekanky. Staršie deti sa potešia Ľudskému telu, Vesmíru alebo Atlasu sveta. S elektronickými knihami od Albi sa však nemusia hrať deti len samé, Albi prináša aj interaktívne hovoriace pexesá alebo hru Cesta okolo sveta. S knihou Morské dobrodružstvá si malí i väčší dobrodruhovia môžu užiť aj meditáciu alebo si zacvičiť.

Výhody interaktívnych knižiek od Albi

Jedna elektronická ceruzka rozpráva všetky knihy.

Využiteľná je ako USB kľúč aj prehrávač mp3.

Baví a vzdeláva.

Spolupráca s odborníkmi na vzdelanie i osobnosťami slovenskej kultúry, ktorí knihy nahovorili a naspievali.

Štartovacia súprava – rozprávkové čítanie

Aby ste s hovoriacimi knihami mohli pracovať, potrebujete elektronickú ceruzku, ktorá je dostupná v štartovacej súprave, akou je napríklad Rozprávkové učenie s perom.

Rozprávkové učenie

Predškoláci majú len rok na to, aby sa naučili farby, tvary, časti tela, čísla alebo protiklady, ale so škriatkom Raráškom bude príprava na vzdelávanie v škole hračkou. Rarášok sa o všetko zaujíma a nebojí sa zapojiť aj do práce na záhradke. Svojho detského kamaráta zavedie do divadla alebo na nákup, navštívia spolu pána doktora aj materskú škôlku. A za vytrvalosť a usilovnosť je každé dieťa odmenené tematickou piesňou alebo rozprávkou. Rozprávkové učenie obsahuje viac ako 1400 zvukov a textov, na čo prichádzajú najlepšie ohlasy od detí od troch rokov. Z knižiek sa im prihovoria príjemné hlasy Danice Jurčovej a Ľuboša Kostelného. Balenie obsahuje okrem knihy Rozprávkové učenie aj hovoriacu ceruzku Albi, nabíjačku, kábel USB, ale aj sprievodcu čítaním, či desať kusov samolepiek mp3 prehrávača a 10 kusov samolepiek ovládania hlasitosti.

Foto: Albi

Najrozsiahlejšia kniha – Encyklopédia pre školákov

Dvaja zábavní duchovia vás v Encyklopédii prevedú dobrodružstvom poznávania cez sedemnásť rôznych kapitol, vďaka ktorým spoznáte vy aj vaši školáci svet v pestrejších farbách. Pri každom obrázku zaznie názov, základná i rozširujúca informácia a rôzne zvuky z nasledujúcich oblastí – Vesmír, Pozdravy z neživej prírody, Počasie a podnebie, Rastliny, Živočíchy, Prírodné rekordy, Veda a vynálezy, História dopravy, Ľudské telo, 20. storočie, Literatúra a hudba, Divadlo a film, Umenie, Architektúra, Jedlo, Šport, Zaujímavosti Slovenskej republiky.

Foto: Albi

Lásky čas – Betlehem a Vianočné spievanky

S Albi perom a Betlehemom si môžete zaspievať desať najkrajších kolied ako Tichá noc, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán, Do hory do lesa valasi, Poďme bratia do Betléma, Nesiem vám noviny a ďalšie. Okrem toho sa dozviete, na čo slúžia jasličky, čo je to kadidlo a myrha, aj ako to bolo s tromi kráľmi. Nechýba test, čo všetko o narodení Ježiška viete. Betlehem nahovorili Michaela Kapráliková a František Výrostko. Tento model však neobsahuje interaktívne Albi pero.

Na každej strane Vianočných spievaniek vás čaká tematická pieseň, deti privítajú Mikuláša a okrem sánkovačky a stavania snehuliaka sa v tejto knihe zapoja aj do prípravy na Štedrý deň. S Vianočnými spievankami prežijete čarovný čas pohody a atmosféry od prvej adventnej nedele až po rozbaľovanie darčekov.

Foto: Albi

Stolové hry a pexesá – zábava pre viacerých naraz

Kto má rád spoločnosť a chce sa zabávať s kamarátmi, alebo obľubuje zábavu s viacerými členmi rodiny, Albi spestrilo interaktívnym obsahom aj také obyčajné hry, akými sú pexeso či rôzne stolové hry, ktorým Albi pero dáva úplne nový rozmer zábavy. Pexeso môžete hrať klasickým spôsobom, ale vzrušujúcejšie je práve s Albi perom. Kartičky neotáčate, iba sa ich dotýkate perom a hra získava úplne nový rozmer. Môžete hľadať karty podľa zvuku a nielen to, ak sa dotknete elektronickým perom druhej strany kartičiek, kde je vyobrazený napríklad hudobný nástroj, dozviete sa mnoho zaujímavostí.

Nechajte knihy prehovoriť!

Informačný servis